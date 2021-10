Bitcoin dépasse 62 000 $ alors que Jack Dorsey annonce son intention de construire un système d’exploitation minière BTC.

Bitcoin a vu son prix dépasser à nouveau 62 000 $ après que Twitter et Square Jack Dorsey ont révélé leur intention de créer un système d’extraction de bitcoins basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers ainsi que les entreprises. « Si nous faisons cela, nous suivrons notre modèle de portefeuille matériel : construire à l’air libre en collaboration avec la communauté », a déclaré Dorsey dans un tweet.

Bitcoin est passé au-dessus de 62 000 $ à la suite de la série de tweets de Dorsey.

Le prix de la principale crypto-monnaie bitcoin a dépassé 62 000 $ à la suite de la série de tweets de Dorsey, alors que la crypto-monnaie la plus populaire au monde atteint son plus haut niveau historique. Jack a tweeté que la société envisageait un « système d’extraction de bitcoins basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier ». L’objectif de l’entrepreneur en technologie serait de rendre l’extraction de crypto-monnaies plus accessible, tout comme la vision originale de Square était de permettre aux petites entreprises et aux propriétaires indépendants d’accepter plus facilement les paiements par carte de crédit.

L’extraction de bitcoins devrait être « aussi simple que de brancher une plate-forme sur une source d’alimentation ».

Selon Dorsey, l’équipe, dirigée par Jesse Dorogusker, responsable du matériel chez Square, commencera à étudier la technologie nécessaire pour mener à bien ce projet. Il a écrit que l’extraction de bitcoins devrait être « aussi simple que de brancher une plate-forme à une source d’alimentation ». Aujourd’hui, l’industrie minière du bitcoin est dominée par des acteurs à grande échelle qui peuvent se permettre d’acheter des dizaines de milliers d’ASIC, le type d’équipement spécialisé utilisé pour frapper de nouvelles pièces. Dorogusker a déclaré qu’Afshin Rezayee, chef et architecte de l’équipe silicium de Square à Toronto depuis 2015, dirigera le projet, étant donné que le silicium est au cœur de cette nouvelle initiative.