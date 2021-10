Bitcoin dépasse 62 000 USD et peu à peu, il est encouragé à battre son plus haut historique

Pour Éditeur quotidienBitcoin

En plus du Bitcoin, plusieurs altcoins sont en hausse aujourd’hui. L’augmentation de HEX se démarque.

***

Bitcoin continue d’augmenter. Ce n’est toujours pas la forte augmentation que beaucoup attendaient après le lancement du premier ETF Bitcoin aux États-Unis, qui commence à se négocier aujourd’hui sur le New York Stock Exchange, NYSE.

Lorsqu’il est 8h20 à New York et que la bourse n’est pas encore ouverte, le prix du Bitcoin (BTC) est de 62 264 USD, soit 1,91% de plus qu’hier à la même heure. En fait, au petit matin, la crypto principale avait un prix plus élevé, de 62 772 USD, puis elle a un peu baissé. Il faudra attendre de voir ce qui se passera dans les prochaines heures.

Graphique CryptoMarkets

Les investisseurs sont sans aucun doute en mouvement. Le nombre de transactions, hier et aujourd’hui, a dépassé le volume moyen du mois de 36,7 milliards de dollars. Le retour sur investissement pour ceux qui ont acheté du BTC le mois dernier est de 36,5% USD.

Altcoins en hausse

Outre Bitcoin, les autres crypto-monnaies en hausse sont Ethereum (ETH), qui a augmenté de 1,6%, Binance Coin (BNB) qui a augmenté de 2,19% et XRP avec une augmentation légèrement inférieure : 0,66%.

Celui qui attire le plus l’attention des dix premiers est HEX, qui affiche une augmentation de 20,36% en ce moment. Il convient de rappeler qu’il y a deux semaines, le dépositaire de crypto Hex Trust a obtenu 10 millions de dollars de fonds frais pour promouvoir l’infrastructure du marché et la sécurité de sa plate-forme de conservation sous licence, Hex Safe.

D’autres vers le bas

Cependant, les autres crypto-monnaies n’affichent pas d’augmentation pour le moment, bien que leurs baisses soient légères. C’est le cas de Cardano (ADA), avec une chute imperceptible de 0,09 %. Une baisse majeure a été celle de Dogecoin (DOGE) qui a chuté de 3,69% au cours de la dernière journée.

Nous devons attendre et voir comment se passe aujourd’hui pour déterminer comment le jalon du lancement du premier ETF à terme Bitcoin aux États-Unis affecte les prix de la crypto-monnaie. s’il parvient à dépasser son prix historique maximum, atteint le 14 avril 2021, lorsque la pièce a atteint 64 737,07 $ US.

Sources : CryptoMarkets, archives

Rapport MRT / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash