Bitcoin dépasse 63 935,12 $, près de briser l’ATH d’avril, les altcoins se rallient aux achats de bas niveau

Mercredi 20 octobre, les prix de plusieurs actifs cryptographiques majeurs ont connu des gains énormes, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), entre autres, selon CoinMarketCap.

Le marché général des crypto-monnaies approche également d’un niveau record, dépassant les 2,5 billions de dollars lundi et continuant de grimper mardi. Les tendances impressionnantes continuent d’être observées encore aujourd’hui.

Le prix du Bitcoin a atteint 64 476 $ mardi soir après s’être négocié autour et au-dessus de 62 000 $ ces derniers jours.

Au moment de la rédaction de cet article, mercredi à 10 h HE, Bitcoin se négocie à 63 935,12 $. Jusqu’à présent, il a augmenté de plus de 121% en 2021 (jusqu’à présent cette année) et proche de son record de près de 64 802 $ atteint en avril de cette année, un sommet suivi d’une baisse décisive à moins de 30 000 $. considéré à compter du 20 juillet.

La dernière augmentation coïncide avec l’approbation de la première cotation en bourse très attendue des fonds négociés en bourse (ETF) basés sur les contrats à terme sur Bitcoin américains à la Bourse de New York cette semaine.

La dernière flambée fait suite à des semaines de trading de Bitcoin au-dessus de 40 000 $ depuis sa dernière flambée au-dessus de 50 000 $ début septembre.

Parmi les 10 principales devises, Bitcoin est la principale source de revenus, comme souligné ci-dessus. Ether, un jeton lié à la blockchain Ethereum et la deuxième plus grande crypto-monnaie, est en hausse de plus de 2% à 3 857 $. La pièce Binance se négocie à 1,22% à 485,15 $. Cardano est en baisse de 1,41% à 2,10 $. Le XRP est en hausse de 0,19% et s’échange à 1,10 $. Solana est en baisse de 1,01% à 156,23 $. Polkadot est en hausse de 1,06%, s’échangeant à 41,61. Dogecoin est en baisse de 1,35% à 0,2448 $, et le prix d’Uniswap est également en baisse de 1,04% à 25,69 $.

Pendant ce temps, plusieurs analystes éminents ont commenté la dernière augmentation des prix, fournissant des informations importantes dont les investisseurs devraient être conscients.

Certains analystes ont déclaré que le dernier rallye est le début d’une grande course haussière qui verra Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques battre leurs records précédents au cours des derniers mois de 2021.

D’autres experts ont également mentionné que les prix sont susceptibles de baisser au fur et à mesure qu’ils continuent d’augmenter, indiquant que les fluctuations de prix continueront de se produire car il s’agit de quelque chose avec lequel les investisseurs à long terme devront continuer à lutter.

Les investisseurs doivent s’attendre à ce que la volatilité se poursuive. Et c’est la raison pour laquelle les experts conseillent aux investisseurs de maintenir leurs investissements en crypto-monnaie à moins de 5% de leur portefeuille total.

Source de l’image : Shutterstock