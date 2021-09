Bitcoin dépasse à nouveau 50 000 $ avec une croissance de 6 % ; Ethereum, Cardano, d’autres pièces sautent également

Le bitcoin a rebondi de manière significative depuis environ la mi-juillet au milieu d’un intérêt institutionnel accru. (Source de la photo : .)

Le Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 50 000 $ jeudi. La plus grande crypto-monnaie a augmenté de près de 6% au cours de la période de 24 heures pour atteindre 50 329 $ avant de retomber au niveau de 49 500 $ au moment du dépôt de ce rapport, selon les données de CoinMarketCap, alors même que le rallye global du marché de la crypto se poursuivait. Bitcoin avait dépassé les 50 000 $ pour la dernière fois le 23 août – la première fois depuis mai de cette année. Les prix des autres pièces ont également augmenté, notamment une croissance de plus de 6 % pour Ethereum à 3 826 $, 9 % pour Cardano, etc. La valeur globale du marché de la cryptographie est passée de 2 000 milliards de dollars à 2,25 milliards de dollars au cours des sept derniers jours.

« Il y a à peine 100 millions de personnes dans le monde qui ont acheté une forme de crypto. La propriété de Bitcoin représente probablement environ 80 à 90% de cela. Étant donné que de plus en plus de personnes et d’institutions achètent du bitcoin, la découverte des prix va certainement être très volatile. Et le fait que le bitcoin soit négocié 24x7x365 sur plusieurs échanges dans plusieurs formats, est aussi la raison pour laquelle je pense que nous voyons tant de volatilité alors qu’elle est également motivée par des facteurs macro », a déclaré Atul Chatur, co-fondateur, Antilles Cryptocurrency Ecosystem à Financial Express Online. .

Lisez aussi: Nouveau plan crypto de Jack Dorsey: le fondateur de Twitter révèle ce qu’il construit en se concentrant sur le bitcoin

Le bitcoin a rebondi de manière significative depuis environ la mi-juillet au milieu d’un intérêt institutionnel accru. Par exemple, la semaine dernière, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait annoncé que sa société de paiement Square lancerait un échange de bitcoins décentralisé dans le cadre du projet nommé TBD. “Je pense que le bitcoin atteindra le précédent record de plus de 63 000 $ d’ici un mois environ et d’ici la fin de l’année, il serait d’environ 100 000 $ alors qu’il pourrait y avoir quelques baisses”, a ajouté Chatur.

Il est important de noter que les listes de crypto au premier semestre 2021 avaient gonflé, car CoinMarketCap avait ajouté 2 655 nouveaux actifs crypto à sa base de données, contre 2 000 pièces en 2018 pour porter le décompte des pièces répertoriées à 10 810, selon CoinDesk. En comparaison, cela avait indiqué qu’une moyenne de seulement 1 538 pièces ont été ajoutées au cours de chaque période de six mois de 2019 et 2020. De même, CoinGecko, basé à Singapour, avait ajouté 3 064 nouvelles pièces tandis que la plate-forme de recherche crypto basée en Pologne Coinpaprika avait ajouté 2 000 nouvelles pièces à sa base de données.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.