Bitcoin dépasse brièvement les 39 000 $ lors du plus gros gain sur une journée depuis la mi-juin. Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin est en vert depuis le 21 juillet, la hausse actuelle des prix de dimanche représentant le plus gros gain quotidien en plus de six semaines. La principale crypto-monnaie au monde change de mains pour environ 38 400 $, après s’être légèrement refroidie après avoir atteint un sommet mensuel d’environ 39 850 $. Des positions courtes crypto d’une valeur de 883 millions de dollars ont été liquidées au cours des 12 dernières heures au milieu de la cassure de 12% des prix du bitcoin.

Des positions courtes sur bitcoin d’une valeur de 720 millions de dollars liquidées.

Selon les données de Bybt.com, sur 883 millions de dollars de liquidation de positions courtes, les positions courtes de bitcoins représentaient 81%, avec 720 millions de dollars liquidés. La majorité des liquidations courtes de bitcoin et de cryptographie globale se sont produites au cours des quatre dernières heures lorsque le prix du bitcoin a commencé à connaître une augmentation notable. Le Bitcoin a commencé à éclater vers 0h00 UTC lundi après s’être négocié principalement aux niveaux de 34 000 $ au cours du week-end. Il a rapidement bondi de plus de 10% en quelques heures pour franchir le niveau de 39 000 $ pour la première fois depuis la mi-juin.

Elon Musk révèle que SpaceX détient également des bitcoins.

Le milliardaire de la technologie Elon Musk a confirmé que Tesla et SpaceX étaient propriétaires de Bitcoin lors de sa discussion avec le PDG de Twitter Jack Dorsey et la PDG d’ARK Invest Cathie Wood aujourd’hui. S’exprimant lors du panel The B Word, Elon Musk a déclaré qu’il était finalement un partisan du Bitcoin et des crypto-monnaies malgré son scepticisme à l’égard des concepts de preuve de travail. Il a déclaré que la seule action publique qu’il possède est Tesla, mais que les seuls “trois actifs significatifs” qu’il possède en dehors des actions de la société sont le bitcoin, l’éther et le dogecoin, et qu’il possède “beaucoup plus de bitcoin que d’éther ou de doge”. En plus de ses avoirs privés, Musk a également confirmé que SpaceX possède également du bitcoin.