Bitcoin dépasse la barre des 42 000 $ et atteint un nouveau sommet depuis la mi-mai; la valorisation atteint 800 milliards de dollars

Au cours de la semaine dernière, le prix du Bitcoin avait bondi de plus de 22%. Image représentative/Pixabay

Le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet de 42 607 $ dimanche matin depuis la barre des 42 628 $ le 19 mai, selon les données de CoinGecko. Le roi de la crypto, qui était évalué à 786 milliards de dollars au moment du dépôt de ce rapport après avoir touché 800 milliards de dollars à 9 h 30 dimanche, a vu son prix augmenter progressivement de 29 599 $ le 21 juillet à 34 624 $ lundi dernier – en hausse de près de 17 pour cent. Il a encore grimpé à près de 40 000 $ le même jour. Au cours de la semaine dernière, le prix du Bitcoin avait bondi de plus de 22%. La monnaie numérique s’échangeait à 41 808 $ dimanche.

Bitcoin, qui avait chuté par rapport à son pic de mi-avril d’environ 64 000 $ pour les trois mois suivants, s’est rallié au cours des 11 derniers jours. Selon Bloomberg, les commentaires favorables d’Elon Musk et de l’éminente investisseur américaine Cathie Wood ont aidé Bitcoin à sortir d’une tendance à la baisse. De plus, les spéculations suite à la récente offre d’emploi d’Amazon concernant l’embauche d’un responsable de produit blockchain ont également aidé.

Elon Musk avait récemment lors d’une conférence axée sur le Bitcoin, B Word a déclaré qu’il confirmerait avec un peu plus de diligence raisonnable la part de l’utilisation des énergies renouvelables impliquée dans l’extraction de Bitcoins. Et si le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est égal ou supérieur à 50%, Tesla accepterait à nouveau le bitcoin. « Une autre raison du rallye de Bitcoin est que plusieurs positions courtes sur BTC ont été liquidées, ce qui a poussé les prix encore plus haut. Les ours sont ceux qui profitent en faisant baisser les marchés. Cependant, si le marché évolue dans la direction opposée à ce qu’ils avaient initialement prévu, les traders placent un « stop-loss » pour réduire les pertes. Étant donné que les marchés ont augmenté en très peu de temps, ces traders n’ont pas eu la possibilité de modifier leurs transactions et ces stop-loss se sont déclenchés », a déclaré Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex à Financial Express Online. . Sur les positions courtes, ces stop-loss sont essentiellement des ordres d’achat et à mesure que la demande de Bitcoin augmentait, les prix ont augmenté encore plus.

Bitcoin devrait terminer 2021 à 66 284 $ et devrait encore augmenter pour atteindre 470 000 $ d’ici 2030, selon une enquête menée auprès de 42 experts en cryptographie dans le monde publiée en juillet. “La réduction de moitié des événements et de l’inflation d’ici 2025 et 2030 déclenchera probablement des mouvements haussiers plus importants”, a déclaré Justin Chuh, trader senior, Wave Financial dans le rapport. “Les prix sont susceptibles d’être continuellement déterminés par l’offre et la demande, une disponibilité moindre pour un groupe plus large d’utilisateurs.”

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

