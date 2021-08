Bitcoin dépasse le k sur le faible financement, mais les investisseurs institutionnels sont plus optimistes sur Ethereum

La percée de Bitcoin “coïncidait avec la plus forte augmentation de l’activité de développement”, tandis que OI pour les contrats à terme sur Ether sur CME a atteint un nouveau sommet et est sur une tendance haussière depuis le 20 juillet.

Le marché des crypto-monnaies a repris du poil de la bête depuis avant le week-end.

La capitalisation boursière globale de la cryptographie grimpe progressivement vers un sommet historique de 2,6 billions de dollars à partir de la mi-mai, alors qu’elle dépasse les 2,2 billions de dollars lundi.

La semaine dernière, la plus grande contribution à cette croissance a été apportée par Avalanche (AVAX), qui a rebondi de 160 %. Audius (AUDIO), Arweave (AR), Near (NEAR), Fantom (FTM), Terra (LUNA), Thorchain (RUNE), Cosmos (ATOM), Solana (SOL), Cardano (ADA), Kusama (KSM), PancakeSwap (CAKE) et BNB ont enregistré une tendance à la hausse de 20 à 80 % au cours des 7 derniers jours.

Quant à la principale crypto-monnaie, après avoir chuté d’un peu moins de 44 000 $, le prix du Bitcoin a atteint 50 000 $ tard dimanche ou tôt lundi. BTC a atteint 50 600 $, un niveau qui a été vu pour la dernière fois le 15 mai.

Cette cassure « coïncide avec la plus forte augmentation de l’activité de développement… également depuis mai », a noté la société d’analyse Santiment. “Si les soumissions de Github continuent d’augmenter ici, ce sera un signe prometteur.”

Pendant ce temps, le taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin reste modéré, avec le plus haut à 0,0497% sur OKEx. Sur Bybit, pour les contrats de marge USDT, le financement est en fait négatif à 0,0347%.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin, en revanche, s’élève actuellement à 18,25 milliards de dollars, soit 7,63 milliards de dollars depuis le creux du 26 juin, mais il a encore besoin d’environ 10,5 milliards de dollars pour atteindre le pic de la mi-avril de 27,68 milliards de dollars.

Le financement et les volumes supérieurs sont tous deux faibles alors que nous nous situons sous les 50 000 $. pour votre information – CM (@ConvexMonster) 23 août 2021

Sur CME, l’OI n’est qu’à 1,75 milliard de dollars, contre 1,11 milliard de dollars en juillet et encore loin des 3,26 milliards de dollars fin février, selon Bybt.

Ceci est différent des contrats à terme sur Ether, où OI avait atteint un nouveau sommet à 682,68 millions de dollars et est sur une tendance haussière depuis le 20 juillet, alors qu’il était à 292,58 millions de dollars. Introduit pour la première fois début février sur CME, l’OI sur les contrats à terme sur Ether était d’un peu moins de 608 millions de dollars lorsqu’il a culminé à la mi-mai.

“Les contrats à terme CME suggèrent qu’un sentiment haussier envers l’ETH se prépare parmi les investisseurs institutionnels”, a noté Arcane Research.

Dans l’ensemble, l’OI pour les contrats à terme sur Ether se maintient au-dessus de 9 milliards de dollars, ajoutant 4,58 milliards de dollars au cours des deux derniers mois et nécessitant 2,6 milliards de dollars pour atteindre 11,6 milliards de dollars ATH à partir du 10 mai.

En ce qui concerne le prix, Ether a dépassé 3 365 $ pour la première fois depuis le 19 mai. L’ETHBTC, cependant, a chuté à 0,065 alors que Bitcoin a commencé à se rallier. Maintenant, la première résistance de l’ETHBTC se situe autour de 0,068, puis autour de 0,070, puis au-dessus de 0,077.

Travailler en faveur d’Ether est que le pourcentage d’ETH détenu par les bourses est tombé à seulement 12,8%, le plus bas des trois dernières années. Pendant ce temps, plus de 7 millions d’ETH sont misés sur ETH 2.0 et un record presque record de 9,7 millions dans la finance décentralisée (DeFi).

En plus de cette pénurie d’approvisionnement, 78 000 ETH d’une valeur d’environ 245 millions de dollars ont été brûlés en moins de 20 jours depuis l’activation de l’EIP 1559 avec la mise à niveau de Londres au début du mois.

Avec le marché NFT OpenSea représentant près de 10 000 brûlures d’ETH, la manie des jetons non fongibles est le plus grand contributeur à ce nombre rapide d’ETH qui sortent de la circulation.

“Les NFT sont peut-être l’un des plus grands catalyseurs que nous ayons vus pour l’ETH depuis la création de DeFi”, a noté Croissant, passionné d’Ethereum. « Ils peuvent apporter à la fois de la liquidité et de la valeur à des actifs auparavant intangibles. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.