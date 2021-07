Bitcoin dépasse les 40k et maintenant le prochain objectif est : la lune ?

in

Après de longs mois d’attente, les haussiers exercent enfin une forte pression haussière. Aujourd’hui, nous voyons Bitcoin alors qu’il franchit les 40k sans trop de difficulté, ce qui nous fait chercher où le prochain mouvement est le plus susceptible d’être.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 41 473,59 $, accumulant un gain de 6,42 % au cours des dernières 24 heures et de 22,75 % au cours des 7 derniers jours.

Les fondamentaux sont désormais plus haussiers qu’en plusieurs mois. Il semble clair que le capital institutionnel est revenu à la rescousse.

Dans une capture d’écran partagée par l’analyste David Battaglia, on voit comment le fonds d’investissement GoldenTree, qui gère plus de 45 000 millions de dollars, aurait récemment racheté Bitcoin afin de diversifier certaines des stratégies que la firme mène.

De plus, un examen rapide de l’analyste de Crypto VizArd indique qu’il y a actuellement suffisamment de capital pour briser la barrière psychologique de 42k. Pour étayer ce point de vue, l’analyste effectue une analyse de l’indicateur SSR, qui à chaque fois qu’il tombe dans la bande inférieure, le prix commence à se redresser.

La tendance à la hausse des adoptions reprend

Tout ce scénario d’afflux de capitaux plus élevés va de pair avec une adoption croissante, qui se reflète dans l’indicateur du nombre de nouvelles entités entrant sur le marché.

Récemment, cet indicateur a continué à baisser tandis que le prix a fait de même. Cependant, nous voyons maintenant comment la tendance haussière revient. Désormais, plus de 910 000 nouvelles entités entrent chaque semaine sur le réseau Bitcoin.

Le taux de hachage, et par conséquent la sécurité, se rétablit également, après le creux atteint lorsqu’en Chine de fortes restrictions ont été imposées aux mineurs.

On dirait que rien ne peut mal tourner, n’est-ce pas ? Examinons les tableaux des prix pour voir ce qu’ils nous disent.

Bitcoin dépasse les 40 000, maintenant le terrain est libre pour des gains plus élevés

Je l’ai répété mille fois, ce n’était pas le moment de s’asseoir et d’attendre une plus grande chute. Les vendeurs étaient déjà épuisés, et maintenant avec le grand développement du prix, avec moins de raison devrait-on penser aux ventes.

La dynamique est totalement haussière. Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons comment, alors que Bitcoin dépasse les 40 000, le sol est libre à 58 000. Même espérer de nouveaux sommets historiques n’est pas exagéré.

Bien sûr, nous ne pouvons pas arrêter de regarder de côté et de penser que le risque de baisse a complètement disparu.

Seulement, il est clair que la force dominante est les taureaux, et nous avons déjà vu à quel point essayer de vendre peut être assez risqué.

La bougie hebdomadaire est encore en développement, et on pourrait facilement voir que cette intention se transforme en fausse cassure, mais pour l’instant ce n’est pas le plus probable.

Bitcoin dépasse les 40k et ouvre la voie à des profits plus élevés. Source : TradingView.

Une correction peut être sur le point de commencer

Sur le calendrier journalier, nous voyons que le prix a grimpé sans arrêt ces derniers jours, sans créer même une légère correction en cours de route.

Hier, le prix a tenté de reculer un peu, mais les haussiers ne veulent pas abandonner les baissiers. Enfin Bitcoin casse les 40k sans problème majeur, et le retracement à court terme a de nouveau été reporté.

Plus l’élan se propage, plus la correction est proche. Cependant, je le répète, ce n’est jamais une très bonne idée de s’asseoir et d’attendre les ventes avant un élan aussi fort que celui que nous observons.

Quoi qu’il en soit, il est important d’avoir un scénario sur la table où le prix se corrige brièvement avant de continuer à augmenter.

La prochaine cible vue sur le graphique journalier est à 50k.

