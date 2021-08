Bitcoin dépasse les 46,5 000 $, pourquoi BTC pourrait étendre les pertes ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin n’a pas continué à grimper au-dessus de 46 700 $ par rapport au dollar américain. BTC corrige les gains et pourrait revoir la zone de support de 42 850 $.

Bitcoin n’a pas réussi à franchir les niveaux de résistance de 46 500 $ et 46 700 $. Le prix se négocie maintenant en dessous de 45 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure en dessous d’une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 45 900 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD (flux de données de Kraken). La paire devrait étendre sa baisse vers les niveaux de support de 43 000 et 42 850 $.

Le prix du Bitcoin commence la correction à la baisse

Le prix du Bitcoin n’a pas continué à dépasser les niveaux de résistance de 46 500 $ et 46 700 $. En conséquence, BTC a réagi à la baisse en dessous de la zone de support de 46 000 $.

Il y a eu une cassure en dessous d’une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 45 900 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD. La paire a franchi le niveau de support de 45 000 $ et s’est installée en dessous de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il s’est même échangé en dessous du niveau de 44 000 $.

Un plus bas s’est formé à près de 43 785 $ et le prix corrige maintenant les pertes. Il a récupéré au-dessus des niveaux de 44 000 $ et 44 500 $. Il y a eu une cassure au-dessus du niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse, passant du plus haut de 46 758 $ au plus bas de 43 785 $.

À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 45 000 $. La première résistance clé est proche du niveau de 45 250 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il est proche du niveau de retracement Fib de 50% de la récente baisse, passant du plus haut de 46 758 $ au plus bas de 43 785 $.

Source : BTCUSD sur TradingView.com

La prochaine résistance principale se forme maintenant près du niveau de 45 500 $. Une cassure nette au-dessus des niveaux de résistance de 45 250 $ et 45 500 $ pourrait amorcer une augmentation décente.

Plus de pertes en BTC ?

Si le bitcoin ne parvient pas à dépasser les niveaux de résistance de 45 250 $ et 45 500 $, il pourrait continuer à baisser. Un support initial à la baisse est proche du niveau de 44 500 $.

Le premier support majeur est maintenant proche de la zone de 44 000 $. Si le prix ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de support de 44 000 $, il pourrait baisser vers le niveau de support de 43 000 $. Le prochain support majeur est proche de 42 850 $, où les taureaux sont susceptibles de prendre position.

Indicateurs techniques :

MACD horaire – Le MACD s’accélère lentement dans la zone haussière.

RSI horaire (indice de force relative) – Le RSI pour BTC/USD est maintenant au-dessus du niveau 50.

Niveaux de support majeurs – 44 500 $, suivis de 44 000 $.

Niveaux de résistance majeurs – 45 000 $, 45 250 $ et 45 500 $.