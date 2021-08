Bitcoin dépasse les 50 000 $ pour atteindre un sommet de quinze semaines Crypto new media

in

Après avoir affiché 5 bougies hebdomadaires vertes d’affilée, les prix du Bitcoin ont finalement franchi la barre des 50 000 $ lors de la séance de négociation asiatique de lundi matin.

Le grand mouvement a ramené les niveaux de prix à ce qu’ils étaient le 15 mai lorsque l’actif était en train de reculer rapidement par rapport aux sommets précédents.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin s’échangeait à 50 340 $ selon Tradingview, après avoir gagné 2,6 % sur la journée. Cette décision s’ajoute à une augmentation massive des prix qui a commencé le 21 juin. Depuis lors, BTC a gagné 66%, ou 20 000 $, par rapport aux niveaux actuels.

BTC/USD 1D Binance – Tradingview.com

Fermeture de Bitcoin sur ATH

Aux prix actuels, le BTC n’est plus qu’à 22,5 % de son sommet historique de 64 800 $ qui a été atteint le 14 avril. Il se négocie maintenant au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et a très peu de résistance entre les niveaux actuels et environ 57 000 $.

Crypto YouTuber Lark Davis a prédit un gain possible de 3 fois pour Bitcoin au cours de ce cycle, ce qui pourrait bien mettre les prix à six chiffres.

«Le bitcoin pourrait encore générer 3X ce cycle haussier, certains alts à grosses capitalisations 10X, des capitalisations moyennes à basses 100X. Les alts sont pour faire ces gros gains, le bitcoin est pour garder les gains !

L’analyste ‘CrediBULL Crypto’ a conseillé la prudence à l’approche de la résistance, ajoutant que cette zone est l’endroit le plus susceptible de connaître un recul.

Alors que nous approchons de la résistance clé entre 52-60k, il est temps d’être prudent. Bien qu’il soit possible que nous franchissions une étape, cette région est l’endroit LE PLUS PROBABLE pour voir une correction si nous voulons en obtenir une. De plus, le financement est devenu positif pour la première fois depuis notre creux de 28k. $BTC https://t.co/LnBHTT5Fcy pic.twitter.com/Po3Rg15hYa – CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 23 août 2021

La semaine dernière, l’analyste ‘PlanB’ a mis à jour son tristement célèbre modèle stock-flux qui est toujours sur la bonne voie, confirmant à nouveau sa prédiction de 100 000 $ de Bitcoin avant la fin de 2021. Il a ajouté que le graphique suggère que la deuxième étape de cette course haussière est imminente. et l’élan d’aujourd’hui semble être en accord.

Ailleurs sur les marchés de la cryptographie

La capitalisation boursière totale de tous les actifs cryptographiques a gagné 3,2% pour atteindre 2,22 billions de dollars selon CoinGecko. Cela signifie que les altcoins ont surperformé Bitcoin au cours des dernières 24 heures.

Ethereum est en hausse de 3% sur la journée pour atteindre 3 342 $ et n’est plus qu’à 23% de son ATH de 4 357 $ le 12 mai. Cardano a toutefois été l’un des plus gros gagnants récemment, à l’approche de la mise à niveau tant attendue du contrat intelligent.

L’ADA a atteint un sommet historique de 2,84 $ il y a quelques heures après avoir gagné 11,5% sur la journée et grimpé à la troisième place dans les graphiques de capitalisation boursière.

Binance Coin, Terra, Avalanche et Monero sont également performants aujourd’hui.

