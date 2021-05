Bitcoin dépasse les 57000 dollars fin avril, les altcoins continuent de se rallier

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Bitcoin et l’ensemble du marché de la crypto-monnaie sont devenus verts fin avril. La période précédant l’expiration des options de 4,2 milliards de dollars de ce mois-ci s’est déroulée sans incident, sans aucun signe de dissidence.

Après une brève chute sous le niveau de support de 53000 $ le 29 avril, Bitcoin a rallié 10% à midi pour retrouver son précédent sommet de 57400 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Article connexe | Les ours salivent alors que la clôture mensuelle de Bitcoin conduit à l’indécision

Acceptation accrue du grand public

L’annonce par le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, selon laquelle la société a enregistré une augmentation de ses ventes de 52% par rapport au même trimestre de l’année dernière, renforcerait probablement la thèse selon laquelle les entreprises devraient conserver Bitcoin dans leur bilan pour lutter contre l’inflation et attirer de nouveaux investisseurs.

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) prennent également de l’ampleur, la Banque d’Angleterre annonçant son intention d’introduire une livre numérique et la banque centrale française faisant la une des journaux le 29 avril après avoir liquidé une obligation de 100 millions d’euros à l’aide d’une CBDC hébergée sur le réseau Ethereum. . .

Altcoins continue de se rallier

Alors que la plupart des principales nouvelles et analyses se sont concentrées sur Bitcoin et Ethereum, une poignée d’altcoins a attiré l’attention des traders vendredi alors que leurs prix ont grimpé à deux chiffres.

La domination de Bitcoin sur le marché de la cryptographie est un fait bien connu. La dernière correction de prix à laquelle les altcoins ont été confrontés collectivement a été lorsque BTC est tombé en dessous du niveau de prix de 50k $. Depuis lors, alors que de nombreux altcoins ont pu réaliser un rallye inspirant et même atteindre de nouveaux sommets, le prix du BTC a continué de languir bien en dessous du niveau de résistance de 55000 $, un mouvement diamétralement opposé à ce que beaucoup pensaient que le prix du BTC serait. action en avril.

Selon les données fournies par Santiment, la suprématie de la BTC sur les altcoins comme l’ETH est en déclin. Ces derniers mois, Ethereum a comblé l’écart dans la suprématie de Bitcoin, selon les résultats. Étant donné que votre nouvel ATH survient à un moment où BTC a été en difficulté, cela pourrait indiquer un petit changement dans la façon dont le marché de la cryptographie est susceptible de fonctionner à l’avenir.

Données Santiment sur l’activité des adresses Ethereum

Ces mesures s’additionnent pour articuler un scénario extrêmement haussier pour l’ETH dans le mois à venir. Cela corrobore également la possibilité que l’altcoin atteigne la fourchette de prix convoitée de 3000 $ dans les semaines à venir s’il n’est pas entravé par un bouleversement du marché induit par la BTC.

IoTeX a bondi de 75% pour atteindre un nouveau record de 0,085 $, c’était l’un des meilleurs du jour. Le projet blockchain vise à résoudre les problèmes d’évolutivité, d’anonymat et de coûts opérationnels élevés qui empêchent l’écosystème de l’Internet des objets (IoT) d’être largement accepté.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

De même, le rallye du marché BNB n’est pas encore terminé après la négociation du XRP. Le volume des échanges ayant augmenté de près de 80% au cours des dernières 24 heures, BNB se remet à nouveau au niveau de 600 $. La volatilité de la BNB n’est pas non plus revenue aux niveaux d’avant le rallye des prix. L’ATH le plus récent de 637 $ était moins d’un dixième de pour cent plus élevé que le prix au moment de la publication.

Dans l’ensemble, les altcoins se sont ralliés, portant la capitalisation boursière globale à 2,177 billions de dollars, tandis que le taux de suprématie de Bitcoin est tombé à 48,8%.

Article connexe | Comment ce jeton lié au Bitcoin pourrait protéger les détenteurs de la volatilité

Image en vedette de Pixabay, graphiques de Tradingview.com, Coin360, Santiment.