Bitcoin dépasse les 60K ! Voyez ici où se dirige BTC et la raison de la hausse

Nous passons une excellente journée sur le marché de la cryptographie, car Bitcoin dépasse les 60 000. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 61 372 $, accumulant un gain de 6,48 % au cours des dernières 24 heures.

En plus d’un scénario fondamental positif que nous avons examiné dans des publications récentes (faibles réserves de BTC sur les bourses et pression d’achat croissante), il y a désormais un nouveau facteur qui jette de l’essence dans le feu haussier.

Le facteur dont je parle est la publication d’un rapport publié aujourd’hui, où ils annoncent que la demande d’enregistrement de la stratégie ETF Bitcoin pour être cotée sur le Nasdaq, que le gestionnaire d’actifs cryptographiques Valkyrie espère offrir, a été acceptée.

Eun Ah Choi, vice-président des cotations au Nasdaq, assure que les actions de cet ETF ont été certifiées par le régulateur.

Si tel est le cas, nous pourrions bientôt voir le premier Bitcoin ETF négocié en bourse, qui ouvrirait la voie à différents fonds d’investissement pour accéder à la crypto-monnaie, dans le respect du cadre réglementaire.

Actuellement, la SEC examine environ 40 soumissions de ces types de produits, et selon Bloomberg, il est fort probable que certaines d’entre elles seront approuvées la semaine prochaine.

Analyse technique du prix du Bitcoin après avoir dépassé 60k

Dimanche, il a dit que la chose la plus probable est ce que nous voyons. Bien sûr, nous ne pouvons pas prévoir des nouvelles comme celle d’aujourd’hui, cependant, le comportement du prix nous laisse des signaux, et les fondamentaux sont ce qui génère la volatilité.

Maintenant, cela vaut la peine d’examiner ce qui est le plus susceptible de se produire dans les prochains jours.

Sur le graphique journalier, nous voyons une succession claire de plus bas et de plus hauts de plus en plus élevés, indiquant une tendance haussière à court terme.

Aujourd’hui, un élan se développe, et bien qu’il soit assez général, il ne montre rien d’épuisement. Pour cette raison, nous sommes susceptibles de voir de nouveaux gains dans les prochaines heures.

Après avoir dépassé les 60 000, Bitcoin n’a plus qu’à battre le précédent record. Et le comportement actuel nous dit que ce sera une tâche difficile pour nous.

Pour penser qu’une correction pertinente va s’amorcer, le support à 55 750 $ doit être perdu.

Analyse technique du prix du Bitcoin après avoir dépassé les 60k. Source : TradingView.

Le terrain est libre pour atteindre de nouveaux sommets

Dans le graphique hebdomadaire en bougies, nous voyons que le prix vient de casser la résistance la plus pertinente de mon point de vue (58 352 $).

Maintenant, avec Bitcoin au-dessus de 60k, l’œil est fixé sur un nouveau record historique, car le précédent n’est guère une résistance pertinente.

Le prix est sur le point d’entrer en territoire inconnu, et lorsque cela se produit, nous voyons généralement beaucoup de volatilité, nous pouvons donc voir Bitcoin dériver assez loin du point actuel.

