Bitcoin dépasse son niveau record, mais il reste encore beaucoup à faire

Bitcoin, perché au sommet des nuages, regarde la lune avec conviction.

Résumé de la semaine

Ce n’est pas toutes les semaines que le bitcoin atteint un nouveau sommet historique, donc cette semaine a été remplie de célébrations, d’autant plus que les deux premiers ETF bitcoin aux États-Unis ont été lancés, envoyant les investisseurs de détail dans une frénésie d’achat alors que les bougies vertes continuent. Avec l’inflation dans certaines des plus grandes économies du monde en hausse, les économies qui luttent pour surmonter le fardeau causé par la pandémie de COVID-19 et le bruit continu des imprimeurs de billets dans les banques centrales du monde entier, le bitcoin est sur le point d’éclater encore plus qu’il ne l’a fait cette semaine. Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé cette semaine dans Bitcoin :

Les nouvelles haussières de l’ETF et plus

Alors que le marché se préparait au lancement de l’ETF bitcoin ProShares mardi, lundi a fait vibrer l’industrie. Grayscale a annoncé lundi son intention de convertir l’intégralité de son fonds de bitcoin GBTC de 38 milliards de dollars en un ETF dès la semaine prochaine, si la SEC l’approuve d’ici là. Le milliardaire Carl Icahn a déclaré que l’inflation pourrait prouver la valeur du bitcoin, comme si rien ne s’était passé au cours de la dernière décennie pour prouver la valeur du bitcoin !

Mardi, tout le monde a parlé du premier ETF bitcoin américain lancé en grande pompe, atteignant 250 millions de dollars de transactions dans les 15 premières minutes, alors que de plus en plus d’entreprises ont confirmé leur intention de lancer des ETF bitcoin dans un proche avenir. Le taureau Bitcoin, Tom Lee, a déclaré qu’il voyait les ETF bitcoins atteindre 50 milliards de dollars d’entrées au cours de la première année, ce qui met les choses à la légère alors que Grayscale a demandé à convertir leur fonds de 38 milliards de dollars en ETF le même jour.

Alors que les États-Unis se sont concentrés sur l’ETF $ BITO mardi, la compagnie aérienne nationale d’El Salvador, Volaris, a commencé à accepter les paiements en bitcoins pour les vols. Mardi s’est terminé sur une note positive alors que l’ETF $ BITO a dépassé un remarquable milliard de dollars de transactions le premier jour, créant un mercredi hyper-haussier.

Mercredi s’est avéré être un grand jour pour Bitcoin. Cela a commencé avec une nouvelle vidéo montrant l’exploitation minière de bitcoin 100 % renouvelable d’El Salvador utilisant l’énergie géothermique générée par les volcans du pays. Bitcoin s’est enfui alors que le deuxième jour de négociation de l’ETF $ BITO a vu son volume de négociation dépasser 1 milliard de dollars juste après 13 heures. Bitcoin a dépassé 65 000 $, puis 66 000 $, établissant un nouveau record historique de plus de 66 878 $, devenant ainsi la 13e plus grande devise du monde.

Plus tard dans la journée, le deuxième ETF à terme bitcoin de VanEck a été approuvé, qui commencera à être négocié le lundi 25 octobre. Le milliardaire Peter Thiel a poursuivi en disant que le bitcoin était un « espoir » dans la lutte contre la tyrannie. La journée s’est terminée avec un gestionnaire d’actifs de 2,2 billions de dollars, PIMCO, révélant son intention d’« investir davantage » dans le Bitcoin et les actifs numériques.

Bien que jeudi ait vu le bitcoin amorcer une correction, il est resté haussier alors que l’ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Newt Gingrich, a déclaré que les banques centrales conserveraient le bitcoin comme « réserve contre l’inflation ». L’optimisme de la journée s’est poursuivi alors que le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund a investi dans le bitcoin, devenant ainsi le premier fonds de pension public aux États-Unis à investir dans le bitcoin. L’investissement de 25 millions de dollars dans le bitcoin et l’éther a été facilité par NYDIG.

Jeudi, une équipe de stratèges de JP Morgan a déclaré que la course record actuelle du bitcoin était due à la hausse du taux d’inflation dans certaines des principales économies du monde, et l’ancien président de la SEC a déclaré, concernant le récent lancement de l’ETF, que le bitcoin a « introduit un nouveau paradigme ».

Plus tard dans la journée, il a été révélé que plus d’un million de hodlers figuraient sur l’application de trading controversée, la liste d’attente de Robinhood pour les retraits de bitcoins, indiquant clairement leur intention de continuer, tout en commençant à comprendre le concept «pas vos clés, pas votre bitcoin. «

Pour ne pas laisser le reste de la semaine prendre toute la gloire, vendredi, CME a dépassé Binance en tant que plus grande plate-forme à terme bitcoin au monde. Valkyrie est devenue la deuxième entreprise aux États-Unis à lancer un ETF à terme bitcoin et le PDG de Bitmex, Alex Hopter, a déclaré qu’il s’attend à ce que le bitcoin atteigne 100 000 $ avant la fin de l’année.

Les ours tranquilles

Cette semaine était encore une fois tout taureau, pas d’ours. Curieusement, vous n’entendez presque jamais parler des ours lorsque le graphique Bitcoin est une mer de bougies vertes. Malgré tout cela, il y avait des bougies rouges vers la fin de la semaine, en particulier vendredi alors que le bitcoin visait à nouveau à descendre en dessous de 60 000 $, mais ce n’est pas baissier, c’est une opportunité d’achat.

Verdict

Si vous voulez posséder du bitcoin, empilez quelques sats et stockez-les dans un portefeuille où vous contrôlez les clés. Ce n’est vraiment pas difficile à comprendre. Cependant, les investisseurs de détail et les spéculateurs adorent négocier des contrats à terme et l’engouement actuel pour les ETF Bitcoin aux États-Unis semble être tout ce qui est populaire, en particulier avec les plans de Grayscale pour convertir son fonds GBTC populaire en ETF. À court terme, cela devrait s’avérer être un catalyseur de la croissance du bitcoin, en particulier avec la montée des turbulences économiques mondiales.

Cependant, comme on l’a vu lors de la course haussière de 2017, les institutions et les spéculateurs vont très probablement provoquer la prochaine grande correction. De toute évidence, jusqu’à ce que cela se produise, si cela se produit cette fois-ci, le bitcoin va être en plein essor, et des poussées comme cette semaine (en particulier mercredi) ne seront pas rares. Au cours des prochains mois, nous allons voir régulièrement de nouveaux sommets historiques, nous allons voir le bitcoin franchir six chiffres pour la première fois et de nombreux HODLers deviennent millionnaires pour la première fois.

Je n’ai aucun doute que le bitcoin se dirige vers 100 000 $; en fait, à ce stade, 100 000 $ devient un chiffre de plus en plus baissier à évoquer. Bitcoin pourrait très bien atteindre 200 000 $ ou même 300 000 $ dans les mois à venir alors que de plus en plus de personnes à travers le monde adoptent des yeux laser et sautent sur la voie de la libération financière.

Si vous regardez en arrière, il est clair que le bitcoin a encore beaucoup d’élan, et des augmentations de 5% ou 10% en une seule journée ne seront pas rares, même si son prix devient de plus en plus élevé. et les critiques deviennent de plus en plus bruyantes. Tout ce que je peux dire à ce stade, comme je le fais depuis des mois maintenant, c’est attacher, empiler et profiter de la balade, car la course de taureaux est loin d’être terminée…

