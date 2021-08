Bitcoin dépassera 120 000 $ en un an, déclare le PDG de Pantera Crypto new media

in

Le PDG de Pantera, Dan Morehead, a récemment révélé ses prévisions concernant le prix du bitcoin à l’avenir. Le PDG dirige Pantera Capital, qui gère le premier fonds bitcoin lancé aux États-Unis. Le fonds bitcoin de Pantera a été lancé en 2013, à l’époque où l’actif numérique ne valait que 65 $ par pièce.

Compte tenu du timing impeccable du lancement du fonds dans le bitcoin, il n’est pas surprenant que les pensées du fondateur soient prises au sérieux dans l’espace des crypto-monnaies. Le fonds continue de bénéficier d’un soutien continu alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels se lancent dans l’actif numérique. Considérer les récentes baisses de prix comme une opportunité d’achat pour entrer dans la crypto-monnaie pionnière.

Un rapport de . a décrit quelques prévisions de prix faites par le gestionnaire de fonds concernant le prix du bitcoin. Morehead a expliqué où il voit la fin des prix et l’augmentation des mesures réglementaires prises contre les crypto-monnaies.

Adoption par le grand public pour pousser Bitcoin plus haut

Parlant de l’endroit où le bitcoin sera d’ici la fin de 2021, Morehead a estimé le prix de l’actif numérique à 80 000 $ et 90 000 $ d’ici la fin de l’année. Morehead a également évalué le prix de l’actif numérique à plus de 120 000 $ en l’espace d’un an.

Allant plus loin avec les prévisions, le PDG Dan Morehead a estimé le prix de l’actif numérique à 700 000 $ au cours de la prochaine décennie. Les récentes baisses de prix et la volatilité ne semblent pas dérouter le gestionnaire de fonds car ses prévisions de prix continuent d’être élevées.

Les prédictions de Morehead surviennent malgré les spéculations sur le marché, car le marché des crypto-monnaies pourrait bien se diriger vers un long marché baissier.

Augmentation de la répression de la réglementation sur le marché

Parlant de l’orientation de la réglementation sur le marché, le PDG de Pantera a expliqué qu’à l’avenir, il y aurait un contrôle réglementaire accru sur le marché. Soulignant les répressions réglementaires que Binance a connues récemment dans différents pays. Morehead a qualifié le contrôle réglementaire accru de phase de « transition » pour le marché de la cryptographie.

Le marché de la cryptographie en général a connu une augmentation des débats réglementaires dans les pays du monde entier. Les législateurs américains continuent de présenter des projets de loi visant à réglementer correctement le marché de la cryptographie.

Pendant ce temps, d’autres pays continuent d’afficher des tendances favorables pour les crypto-monnaies. Plus tôt dans l’année, le président du Salvador a annoncé que le pays accepterait le bitcoin comme monnaie légale. Cette mesure devrait entrer pleinement en vigueur en septembre de cette année.

Le fonds de Dan Morehead, Pantera Capital, gère actuellement 2,8 milliards de dollars d’actifs liés à la blockchain. Et le fonds a investi dans des échanges cryptographiques, notamment Coinbase et Binance.

Image en vedette de PYMNTS.com, graphique de TradingView.com