Bitcoin dépassera 120 000 $ en un an, selon le PDG de Pantera, Dan Morehead

Bitcoin est la principale crypto-monnaie, et cette année, il a atteint son plus haut niveau. Cependant, il traverse actuellement un revers considérable et nous nous demandons s’il reviendra bientôt à un rallye haussier. Dans ce sens, le PDG de Pantera, Dan Morehead, a récemment révélé ses prédictions sur le prix du Bitcoin (BTC) à l’avenir. Les prix élevés et les estimations se démarquent.

Morehead dirige Pantera Capital, qui gère le premier fonds Bitcoin à être lancé aux États-Unis, en 2013. Un rapport de . a décrit une paire de prévisions de prix faites par Morehead concernant le prix du Bitcoin. À cet égard, le PDG a expliqué où il voyait la fin du prix, compte tenu de l’augmentation des mesures réglementaires prises contre les crypto-monnaies.

Pantera Capital continue de recevoir un soutien continu alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels accèdent à l’actif numérique. Ils voient les récentes baisses de prix comme une opportunité d’achat pour investir dans Bitcoin.

Où va Bitcoin selon Dan Morehead ?

En parlant de l’endroit où Bitcoin sera d’ici la fin de 2021, Morehead a calculé le prix de l’actif numérique à 80 000 $ US et 90 000 $ US d’ici la fin de l’année. Morehead a également calculé le prix du BTC à plus de 120 000 $ US en l’espace d’un an.

Allant plus loin avec les prédictions, le PDG a évalué le prix de l’actif numérique à 700 000 $ au cours de la prochaine décennie. Les récentes baisses de prix et la volatilité ne semblent pas dérouter le gestionnaire de fonds car leurs prévisions de prix restent élevées. Les prédictions de Morehead surviennent malgré les spéculations sur le marché selon lesquelles le marché des crypto-monnaies pourrait bien aller dans le sens d’un long marché baissier.

Une réglementation accrue sur le marché Sera-t-elle pertinente à l’avenir ?

Parlant de l’orientation de la réglementation sur le marché, le PDG de Pantera a expliqué qu’à l’avenir, il y aura un contrôle réglementaire accru sur le marché. À titre d’exemple, il a souligné les mesures réglementaires que Binance a subies récemment dans différents pays. Morehead a qualifié le contrôle réglementaire accru de phase de « transition » pour le marché des crypto-monnaies.

Le marché de la crypto-monnaie en général a connu une augmentation des débats réglementaires dans les pays du monde entier. Les législateurs aux États-Unis continuent de présenter des projets de loi destinés à fournir des réglementations adéquates pour le marché de la cryptographie.

Pendant ce temps, d’autres pays continuent d’afficher des tendances favorables pour les crypto-monnaies. Plus tôt cette année, le président d’El Salvador a annoncé que le pays accepterait Bitcoin comme monnaie légale. Il devrait entrer en vigueur en septembre de cette année.

Le fonds de Dan Morehead, Pantera Capital, gère actuellement 2,8 milliards de dollars d’actifs liés à la blockchain. Et le fonds a investi dans des échanges de crypto-monnaie, notamment Coinbase et Binance.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport