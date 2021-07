Bitcoin Depot déploie plus de 700 guichets automatiques cryptographiques dans les magasins Circle K

L’opérateur de guichets automatiques Bitcoin Bitcoin Depot a conclu un accord de partenariat à long terme avec la chaîne de magasins de proximité Circle K. Cet accord verrait Bitcoin Depot déployer des guichets automatiques Bitcoin dans les magasins Circle K aux États-Unis et au Canada.

Bitcoin Depot étend le service Crypto ATM

Le distributeur de crypto ATM a annoncé ses plans d’expansion via un communiqué de presse officiel. Jusqu’à présent, plus de 700 guichets automatiques Bitcoin ont été installés dans les magasins de proximité Circle K dans 30 États américains dans le cadre du nouveau partenariat.

En règle générale, Bitcoin Depot compte plus de 3 500 guichets automatiques cryptographiques en service aux États-Unis et au Canada. Avec ces guichets automatiques situés à travers les pays, les utilisateurs peuvent facilement échanger de l’argent contre de la crypto-monnaie. Les utilisateurs ont un accès immédiat à Bitcoin et à plus de 30 autres crypto-monnaies.

Le partenariat avec Circle K marque la première fois qu’une grande chaîne de vente au détail déploie des guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins.

Le PDG de Bitcoin Depot, Brandon Mintz, a déclaré que l’expansion pourrait fournir aux communautés mal desservies des services d’accès financier et attirer plus de personnes dans l’espace crypto.

« Circle K comprend que la crypto-monnaie sera une partie croissante de l’économie future et du paysage des paiements. En ajoutant des guichets automatiques Bitcoin aux magasins de l’entreprise, Circle K peut attirer de nouveaux clients dans leurs magasins, offrir un accès financier aux communautés mal desservies et se démarquer des autres détaillants grâce à cette nouvelle technologie.

Bitcoin Depot a annoncé qu’il suspendait ses services dans des endroits spécifiques en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, la société a depuis rendu et restauré les services dans tous les domaines tout en élargissant ses suites de produits.

Les guichets automatiques cryptographiques à la hausse

Le nombre de guichets automatiques crypto à travers le monde a considérablement augmenté ces dernières années, passant à peine de 500 guichets automatiques en 2015, selon le site de données Statista. Selon CoinATMRadar, il existe près de 24 000 guichets automatiques cryptographiques dans 75 pays. Cependant, les États-Unis prennent la tête avec plus de 20 000 guichets automatiques cryptographiques dans le pays.

Les guichets automatiques Bitcoin sont simples à utiliser en raison de leur configuration facile. Il ne nécessite que de l’argent liquide et un numéro de téléphone pour acheter du Bitcoin.

À mesure que l’adoption de la crypto-monnaie augmente, de plus en plus de personnes pourraient utiliser les guichets automatiques Bitcoin pour effectuer leur premier achat. Le mois dernier, Bitcoin Depot a signalé que le nombre de guichets automatiques dans le monde avait augmenté de 155% au cours des 12 mois précédents.

Ami opérateur de Crypto ATM, Coinme prétend avoir environ 20 000 emplacements de crypto ATM pour acheter et vendre du Bitcoin en espèces grâce à des partenariats avec Coinstar et MoneyGram [which could be acquired by the Stellar Foundation]. Le partenariat MoneyGram a été signé en mai de cette année.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.