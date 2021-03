Bitcoin détenant au-dessus de 52K $ met la crypto sur la bonne voie pour 100K $ ⋆ Crypto New Media

Le prix du Bitcoin a retrouvé plus de 10% à la suite de nouveaux sommets records établis au cours du week-end.Cependant, selon un gestionnaire de capital, la crypto-monnaie détenue au-dessus de 52000 dollars maintiendrait l’action des prix dans un canal haussier à long terme.

Si cela se produit, la toute première crypto-monnaie restera sur la bonne voie pour 100 000 $ ou plus dans les mois à venir. Voici un examen plus approfondi du canal de tendance haussière qui maintient le rallye en cours à flot et de ce qui pourrait se passer ensuite.

Bitcoin doit détenir le canal de tendance haussière à 52000 $, responsable du capital des réclamations

La spéculation sur l’action des prix Bitcoin est passée de l’explosion à de nouveaux sommets à la correction. La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a saigné plus de 10% dans un mouvement brusque du jour au lendemain, ce qui pourrait être le début d’une baisse plus profonde.

Mais tant que le prix du Bitcoin est supérieur à 52K $, selon Jeff Ross, PDG de Vailshire Capital, un canal haussier parallèle à long terme restera intact.

Le canal de tendance haussière parallèle, selon le graphique de Ross, a commencé par une cassure au-dessus de l’ancien sommet historique à 20K $ Depuis lors, l’action des prix a fait un ping-pong dans le canal haussier et haussier, portant l’actif à trois fois ce précédent. de pointe.

Bitcoin price is still trading well within the parallel bull trend channel | Source: BTCUSD on TradingView.com

La correction cryptographique dans le cadre de la tendance haussière plus importante «limite», suivi jusqu’à 100 000 $ intacts

Ross dit également que si ce canal de tendance haussière se maintient, le prix du Bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre des prix de 100 000 $ par pièce ou plus dans les mois à venir, le tout sur la base de la situation technique actuelle.

Fondamentalement, Ross dit que les mesures en chaîne telles que la croissance des adresses et l’activité de la blockchain sont optimistes et que l’environnement macro est «extrêmement optimiste» pour Bitcoin.

Le commentaire fait probablement référence au fait que le gouvernement américain vient de publier un autre plan de relance d’un billion de dollars, dans lequel les chèques commenceront à apparaître dans les comptes des investisseurs potentiels en crypto cette semaine.

L’expansion continue de l’offre monétaire et des capitaux frais et libres prêts à entrer dans la capitalisation boursière de la crypto-monnaie pourraient maintenir l’augmentation du prix par pièce.

Plusieurs techniques favorisent également les baissiers, ce qui pourrait entraîner une période intéressante et volatile quelques semaines à venir et le mois de mars touche à sa fin.

Bitcoin est en effet «extrêmement haussier» selon la plupart des normes, cependant, mars est le pire mois de la courte histoire de l’actif, et des divergences baissières s’empilent sur la fermeture trimestrielle de la bougie à la fin du mois pour la première fois.

Le canal haussier de la tendance haussière que Ross souligne-t-il peut-il résister aux facteurs ci-dessus, et la stimulation de l’argent peut-elle maintenir l’environnement macro-économique beaucoup trop haussier pour que les baissiers puissent prendre un avantage?

