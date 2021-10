Bitcoin détient le support H&S; Rebondit à 61,4 K$

Bitcoin cherche à retrouver son équilibre pendant les échanges du jour au lendemain après avoir évité un changement de tendance haussière à baissière à court terme à l’aide d’un niveau de support crucial.

La principale crypto-monnaie se négocie à près de 61 400 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 1,4 % sur la journée. Alors que les prix ont chuté de 4,3 % mardi, les vendeurs n’ont pas réussi à franchir le niveau de support à près de 59 800 $ et à confirmer une panne de la tête et des épaules (H&S). sur le graphique de 4 heures. Les analystes des graphiques considèrent la panne H&S comme un signal baissier. La configuration donne souvent lieu à une vente prolongée à la baisse. Une panne potentielle H&S sur le graphique en 4 heures exposerait un support proche de 54 000 $. La résistance est vue à 63 700 $ (plus haut du 25 octobre). Une rupture plus élevée pourrait amener le bitcoin à des sommets records.