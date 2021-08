Bitcoin deviendra bientôt un cours légal au Salvador au milieu d’un contrecoup ⋆ Crypto new media

El Salvador met en œuvre son plan visant à donner cours légal au Bitcoin (BTC) en sept jours malgré les réactions des opposants à cette décision.

Dans des images capturées par Sharjah24 News, des manifestants qui semblent être des anciens combattants et d’anciens militaires expriment leur opposition à la nouvelle loi menée par le président Nayib Bukele.

Les banderoles indiquent « Les anciens combattants et anciens combattants exigent que le président Bukele respecte l’institution et les avantages de la loi » et « La classe ouvrière rejette la crypto-monnaie. Non au Bitcoin.

D’autres pancartes déclaraient « Non au Bitcoin. Non au blanchiment d’argent.

Une enquête locale menée par l’Universidad Francisco Gavidia a suggéré que la majorité des Salvadoriens sont sceptiques quant à la décision de leur président et ne comprennent pas la crypto-monnaie. Les retraités et retraités craignent également d’être contraints de percevoir leurs retraites en BTC.

Dans un discours prononcé la semaine dernière, Bukele a précisé que l’utilisation du BTC sera facultative pour les citoyens. Il a également déclaré que cette décision était en partie une tentative de réduire les coûts pour ceux qui envoient des fonds.

« L’utilisation de Bitcoin sera facultative, personne ne recevra de Bitcoin s’il n’en veut pas… Si quelqu’un reçoit un paiement en Bitcoin, il peut choisir de le recevoir automatiquement en dollars.

L’une des raisons pour lesquelles nous avons adopté la loi Bitcoin est précisément d’aider les personnes qui envoient des fonds. »

Le pays d’Amérique centrale adopte Bitcoin comme monnaie légale au milieu des critiques des organismes financiers internationaux, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, en grande partie en raison de la nature volatile de la pièce.

Le 7 septembre, El Salvador deviendra le premier pays au monde à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong

Lien source