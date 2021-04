Bitcoin devient-il le “ Google ” de la cryptographie alors que la capitalisation boursière de la BTC approche d’un nouveau jalon?

Holger Zschaepitz, analyste de marché chez Welt, a souligné que Bitcoin (BTC) s’approche de la valorisation de Google, alors qu’il se dirige vers 1,5 billion de dollars de capitalisation boursière.

Actuellement, au 17 avril, la capitalisation boursière de Bitcoin oscille autour de 1,12 billion de dollars, car toute la valorisation du marché de la cryptographie reste confortablement au-dessus de 2 billions de dollars.

Quelle est la similitude entre Bitcoin et Google?

La similitude entre Bitcoin et Google que Zschaepitz a soulignée est que les deux ont une position dominante dans leurs secteurs respectifs.

Bitcoin contre la capitalisation boursière de Google. Source: Bloomberg, Holger Zschaepitz

Bitcoin a l’effet de réseau le plus fort sur le marché de la crypto-monnaie, représentant plus de 51% du marché mondial de la crypto-monnaie.

Google domine le marché des moteurs de recherche et détient une part massive du secteur du partage de vidéos et du streaming avec sa propriété de YouTube.

Zschaepitz a écrit:

“L’ère exponentielle: grâce aux effets de réseau, la valeur de #Bitcoin augmente et w / 1,159tn $ a presque atteint la valeur boursière d’une part de réseau classique #Google qui vaut 1,5tn $.”

La question de savoir si la domination de Bitcoin sur le marché de la crypto-monnaie serait maintenue à long terme reste en cause, en raison de la valorisation croissante d’Ethereum et des réseaux de blockchain de couche un.

Cependant, la principale différence entre Bitcoin et le reste du marché est qu’il existe une demande institutionnelle claire pour le BTC en tant que réserve de valeur en raison de sa puissance de calcul inégalée en réseau blockchain et, par conséquent, de sa sécurité et de son absence de confiance.

Par conséquent, les investisseurs considèrent généralement Bitcoin comme une couverture contre l’inflation et la crypto-monnaie de réserve de facto.

En janvier, les stratèges de JPMorgan ont écrit que Bitcoin pourrait atteindre 146000 dollars car il est en concurrence avec l’or en tant que réserve de valeur.

Les stratèges ont dit:

«Cette hausse à long terme basée sur une égalisation de la capitalisation boursière du bitcoin à celle de l’or à des fins d’investissement est conditionnée à la convergence de la volatilité du bitcoin vers celle de l’or sur le long terme. La raison en est que, pour la plupart des investisseurs institutionnels, la volatilité de chaque classe compte en termes de gestion du risque de portefeuille et plus la volatilité d’une classe d’actifs est élevée, plus le capital-risque consommé par cette classe d’actifs est élevé. »

Les institutions financières traditionnelles reconnaissent également l’importance de l’effet de réseau de Bitcoin et sa domination sur le marché de la cryptographie en tant que réserve de valeur incontournable.

Où va le prix du Bitcoin à partir d’ici?

Dans un avenir prévisible, le sentiment autour de Bitcoin reste mitigé après la cotation publique de Coinbase.

Suite à la cotation de COIN, il y a des spéculations selon lesquelles cela pourrait marquer le sommet du marché de la cryptographie.

Cependant, la plupart des données sur la chaîne et des indicateurs de marché tels que les taux de financement ne suggèrent pas nécessairement qu’un sommet de fuite est proche.

Par exemple, un commerçant de crypto populaire connu sous le nom de “Crypto Capo” a déclaré:

«J’ai lu beaucoup de gens dire que le financement est élevé, non seulement en Bitcoin, mais aussi en altcoins. C’est relatif. Si nous comparons les niveaux de financement actuels avec ceux du haut de 2017, nous voyons qu’ils sont faibles, compte tenu de compte que le prix est trois fois plus élevé. En outre, la tendance actuelle est menée par le trading au comptant, et non par les produits dérivés. “

Pendant ce temps, les indicateurs clés de la chaîne suggèrent également que le prix du Bitcoin est encore loin du sommet du marché haussier. Au contraire, le prix du BTC peut facilement atteindre six chiffres, comme prévu sur le modèle populaire stock-flux, et même atteindre 400000 dollars, selon les analystes de Bloomberg.