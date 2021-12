Bitcoin devient-il plus centralisé ? Pourquoi les investisseurs scrutent le départ d’un développeur.

Comme la crypto-monnaie dans son ensemble prend un peu de recul aujourd’hui, Bitcoin (CCC :BTC-USD) garde surtout la tête hors de l’eau. Les autres devises enregistrent des pertes de 3% ou 4%, les plus malchanceuses enregistrant des pertes de près de 10% simplement à cause d’une correction à l’échelle du marché. Pendant ce temps, Bitcoin maintient son prix actuel d’un peu moins de 48 000 $, en hausse d’un demi pour cent. Pourtant, les choses ne sont pas très roses, même si le roi crypto parvient à éviter des pertes plus importantes. Certaines nouvelles d’aujourd’hui font l’objet d’un examen minutieux par les investisseurs. Le départ d’un développeur clé a amené certains à se demander : « Le Bitcoin devient-il de plus en plus centralisé ? »

Source : kitti Suwanekkasit / Shutterstock.com

Comme si le ralentissement d’aujourd’hui n’était pas assez grave, les taureaux Bitcoin ont leurs propres malheurs alors que Samuel Dobson s’éloigne du projet. Dobson travaille en étroite collaboration avec le produit depuis des années maintenant, et au cours des trois dernières années, il a occupé un rôle convoité dans le projet. En tant que mainteneur de Bitcoin Core, Dobson est l’un des sept développeurs ayant accès au code Bitcoin.

Bitcoin Core se félicite de garder Bitcoin décentralisé. Le logiciel, directement proposé par le réseau Bitcoin, permet aux utilisateurs de se connecter au réseau Bitcoin et d’exécuter des nœuds. Les utilisateurs peuvent demander des modifications spécifiques au réseau Bitcoin, et la communauté Bitcoin Core examine et débat en profondeur de ces modifications. Si un changement a suffisamment de support, il est du devoir des mainteneurs d’implémenter ces changements dans le code.

Avec Dobson quittant son poste de mainteneur, il y a maintenant une personne de moins ayant accès au code Bitcoin. Mais avant le départ de Dobson, un autre mainteneur a démissionné. Maintenant, alors que 2021 a commencé avec sept mainteneurs, il n’y en a plus que cinq. Cela soulève les questions des investisseurs : « Le Bitcoin devient-il de plus en plus centralisé ? »

Bitcoin devient-il plus centralisé ? Le départ de Dobson conduit à une puissance plus concentrée.

Ces cinq développeurs sont ceux qui détiennent le pouvoir d’entrer et de modifier le code de Bitcoin. À mesure que ce nombre diminue, ceux qui conservent ces privilèges ont moins de freins et de contrepoids entre eux. Dans un sens littéral, Bitcoin devient vraiment plus centralisé en conséquence.

Mais, y a-t-il une menace causée par le départ de Dobson ? Probablement pas. Même s’il ne restait qu’un seul responsable, et qu’il pouvait changer ce qu’il voulait, il y a une très faible probabilité qu’il prenne des mesures en dehors des désirs de la communauté ; ces mainteneurs sont des membres approuvés de la communauté, et ils travaillent très diligemment pour l’amélioration du réseau. Comme ce fut le cas avec Dobson, ces mainteneurs ont des sponsors qui se portent garants d’eux et les soutiennent financièrement. Sans oublier qu’ils sont également très connus du public; contrairement aux escroqueries par pompage et vidage de tapis, où les développeurs peuvent se cacher derrière l’anonymat, ces mainteneurs sont très responsables de leurs actions.

Alors, avec Dobson parti, Bitcoin devient-il plus centralisé ? Dans le sens où il y a plus de concentration du pouvoir parmi les quelques mainteneurs restants, oui. Un taureau crypto qui croit fermement à la décentralisation des blockchains n’aimerait probablement pas du tout cette nouvelle. Mais est-il probable qu’il y ait une sorte de dérive bureaucratique ou d’abus de pouvoir de la part des mainteneurs restants ? Les chances sont minces comme des rasoirs.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.