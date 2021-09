Bitcoin devient monnaie légale au Salvador

in

09/08/2021 à 09:33 CEST

SPORT.es

Le Salvador est devenu le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale dans un mouvement qui a amené la nation et le monde à débattre des opportunités et des dangers des crypto-monnaies. À partir d’aujourd’hui, les entreprises seront obligées dans la mesure du possible d’accepter des monnaies numériques controversées comme moyen de paiement.

Des millions de personnes devraient télécharger la nouvelle application de portefeuille numérique du gouvernement donner 30 $ de Bitcoin à tous les citoyens. Les fans de Bitcoin du monde entier ont acheté pour 30 $ de devises numériques en signe de soutien et pour aider à augmenter la valeur de la devise volatile.

Le chauffeur de taxi salvadorien Daniel Hercules, 26 ans, est enthousiasmé par le changement, mais également préoccupé par la stabilité de ses revenus. “J’ai accepté Bitcoin pendant environ deux mois depuis que je savais que cela allait arriver. Je viens de demander à quelqu’un de me payer 40 $ en Bitcoin pour des frais d’aéroport, mais c’est rare. Seulement environ 10% des clients préfèrent payer avec Bitcoin“.