Bitcoin devient rouge, voici pourquoi BTC pourrait reprendre son déclin

Le prix du Bitcoin a entamé une nouvelle baisse après avoir échoué à liquider 38 000 $ contre le dollar américain. BTC se débat maintenant en dessous de 36 500 $ et risque toujours de nouvelles pertes.

Bitcoin a entamé une nouvelle baisse bien au-dessus du niveau de support de 38 000 $. Le prix se négocie maintenant bien en dessous de 37 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Une ligne de tendance baissière cruciale se forme avec une résistance proche de 36 400 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD (flux de données de Kraken). La paire devrait continuer à baisser si elle ne parvient pas à dépasser les niveaux de résistance de 36 200 $ et 36 500 $.

Le prix du Bitcoin fait face à une résistance

Bitcoin n’a pas pu continuer au-dessus de la résistance de 38 000 $ et a entamé une nouvelle baisse. BTC a franchi les niveaux de support de 36 500 $ et 35 500 $ pour entrer dans une zone baissière.

Le prix a même dépassé le niveau de support de 34 000 $ et s’est installé bien en dessous de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il s’est échangé à 33 373 $ et a récemment entamé une correction à la hausse. Bitcoin a pu remonter au-dessus des niveaux de résistance de 34 000 $ et 35 000 $.

Il y a également eu une cassure au-dessus du niveau de retracement de 50 % des fibres de la récente baisse, passant du sommet de 36 463 $ au creux de 33 373 $. Cependant, le prix fait face à une résistance importante près de la zone des 36 000 $.

Source : BTCUSD sur TradingView.com

Il se négocie toujours bien en dessous de 37 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Le niveau de retracement Fib de 76,4% de la récente baisse du plus haut de 36 463 $ au plus bas de 33 373 $ agit actuellement comme une résistance. De plus, une ligne de tendance baissière cruciale se forme avec une résistance proche de 36 400 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD.

Pour passer dans une zone positive, le prix doit effacer la résistance de la ligne de tendance, 36 500 $ et le SMA 100 heures. La prochaine grande résistance à la hausse est à 38 000 $.

Plus de pertes en BTC ?

Si le bitcoin ne parvient pas à effacer la résistance de la ligne de tendance et 36 500 $, il pourrait continuer à baisser. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 35 000 $.

Le prochain support majeur est proche du niveau de 34 000 $. Une cassure à la baisse en dessous de 34 000 $ pourrait porter le prix à 33 000 $. Toute autre perte pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers la zone de support de 32 000 $ à court terme.

Indicateurs techniques :

MACD horaire – Le MACD se déplace lentement vers la zone baissière.

RSI horaire (indice de force relative) – Le RSI pour BTC / USD a du mal à rester au-dessus du niveau 50.

Niveaux de support majeurs – 35 000 $, suivis de 34 000 $.

Niveaux de résistance majeurs – 36 200 $, 36 500 $ et 38 000 $.