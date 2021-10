Bitcoin devient vert plus rapidement que jamais

Il est indéniable que ces dernières années, le récit selon lequel Bitcoin (BTC) consomme trop d’énergie a continué à gagner de plus en plus en traction conventionnelle. Cependant, ce qui est parfois ignoré, c’est que ces derniers mois, un nombre croissant de mineurs de Bitcoin se sont tournés vers l’utilisation de sources d’énergie principalement alimentées par des énergies renouvelables.

Pour approfondir le sujet, il convient de noter que plusieurs études, dont une récemment publiée par l’Université de Cambridge, ont révélé que plus de 75 % de tous les mineurs opérant aujourd’hui utilisent des sources renouvelables pour alimenter leur quotidien. activités quotidiennes.

À cet égard, MintGreen, un mineur de crypto-monnaie basé au Canada, a récemment annoncé qu’il avait conclu un accord avec Lonsdale Energy Corporation pour fournir de la chaleur générée par l’exploitation minière BTC aux résidents de North Vancouver en Colombie-Britannique d’ici le début de 2022. .

Pour approfondir l’accord, un porte-parole de MintGreen a récemment déclaré que les chaudières numériques de l’entreprise sont capables de récupérer plus de 96% de l’électricité qu’elle utilise pour l’extraction de Bitcoin. Grâce à une telle configuration, l’entreprise sera censée être en mesure d’empêcher 20 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre par mégawatt d’entrer dans l’atmosphère par an.

Non seulement cela, mais MintGreen affirme également que l’énergie collectée peut et sera utilisée pour fournir de la chaleur à un total de 100 bâtiments résidentiels et commerciaux dans une ville canadienne, qui, selon les données du récent recensement, abrite actuellement une population d’environ 155 000 personnes. . . .

Mais cela pourrait-il n’être que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la façon dont l’industrie de la cryptographie peut avoir un impact positif sur l’environnement ?

L’énergie renouvelable comme un changeur de jeu

Faisant part de ses réflexions sur la question, Colin Sullivan, PDG de MintGreen, a déclaré que le partenariat de son entreprise avec Lonsdale vise à aider à atténuer et à résoudre un certain nombre de problèmes liés au changement climatique que les gens ont tendance à associer à diverses activités liées au changement climatique.

Zach Bradford, PDG de CleanSpark, une société de technologie minière et énergétique durable de Bitcoin, a déclaré à Cointelegraph que la relation entre la production d’électricité et l’exploitation minière de Bitcoin continuera de s’approfondir et de s’étendre au cours de la prochaine décennie, ajoutant qu’il existe de nombreux actifs. Nord. Amérique que le minage de Bitcoin est particulièrement adapté à utiliser. Puis il a continué en ajoutant :

« Il existe des centrales électriques qui sont actuellement trop éloignées des grandes agglomérations pour être efficaces en période de demande régulière. Un mineur de Bitcoin peut s’associer à la communauté pour conserver cette énergie en l’utilisant pour extraire du Bitcoin et envoyer l’énergie excédentaire à d’autres parties du réseau. »

Interrogé sur la viabilité à long terme d’une configuration comme celle proposée par MintGreen, il a estimé qu’il s’agissait entièrement d’une entreprise à entreprise, déclarant qu’il existe deux scénarios qui peuvent être utilisés pour élargir le sujet : « Dans un scénario, Les mineurs de Los Bitcoin s’installent là où il y a un excès d’énergie, c’est-à-dire là où l’énergie est déjà perdue. L’exploitation minière prend ces électrons échoués et les transforme en quelque chose d’utile, comme Bitcoin. « Dans le deuxième scénario pour Bradford », les mineurs de Bitcoin augmentent la production totale d’électricité dans un domaine particulier « , a-t-il ajouté.

Et tandis que ce dernier peut entraîner un « gaspillage » d’énergie pour l’exploitation minière, selon Bradford, il y a généralement beaucoup plus d’énergie totale disponible lorsqu’il s’agit d’une telle configuration. Par conséquent, dans le cas où l’infrastructure électrique locale aurait besoin de cette énergie supplémentaire, pour chauffer ou refroidir les maisons pendant les périodes de pointe, il est possible que les réseaux profitent de cet excès d’électricité pour satisfaire la demande de leurs utilisateurs.

L’avenir du Bitcoin devient de plus en plus vert

De l’avis de Bradford, l’exploitation minière de Bitcoin est le premier investissement important depuis des décennies conçu pour aider à renforcer l’infrastructure énergétique existante en Amérique du Nord, car il pense que Bitcoin augmente non seulement la consommation d’énergie dans les zones où il est extrait, mais améliore également les capacités de production d’électricité. de cette région. , ajouter:

« C’est un aspect clé qui se perd parfois dans la lutte idéologique. La consommation d’énergie en Amérique du Nord augmentera considérablement au cours de la prochaine décennie à mesure que les véhicules électriques deviendront plus courants. En Californie, les véhicules électriques surchargent déjà le réseau électrique de l’État. Le présent de la Californie est l’avenir de l’Amérique du Nord. »

Connexes: les envois de fonds cryptographiques sont adoptés, mais la volatilité peut être un facteur de rupture

À cet égard, on peut voir que l’exploitation minière de Bitcoin incite au développement et à la production d’électricité, et presque toutes les personnes impliquées, pas seulement les mineurs, peuvent bénéficier de cette évolution. « Une course folle nous attend alors que les objectifs climatiques mondiaux, la demande accrue de véhicules électriques et la politique monétaire entrent en collision avec Bitcoin au centre », a conclu Bradford en déclarant.

De même, donnant son avis sur la question, Samir Tabar, directeur de la stratégie chez Bit Digital, un mineur de Bitcoin coté au Nasdaq, a déclaré à Cointelegraph que les mineurs de Bitcoin sont et ont été critiqués pour le coût environnemental de l’exploitation minière. Cependant, la réalité actuelle est que les mineurs de Bitcoin sont devenus à l’avant-garde en faisant preuve d’innovation et de créativité en tirant parti de pratiques durables. « Cette expérience avec North Vancouver est un exemple illustratif de cette ingéniosité », a-t-il déclaré.

La voie de la crypto-monnaie vers un avenir plus durable

Selon un rapport publié en décembre 2020, on estime que les opérations de construction immobilière et leurs activités associées liées à la construction représentent actuellement 38 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone qui ont lieu dans les zones urbaines. Par conséquent, le récit selon lequel l’extraction de crypto à lui seul devient rapidement l’un des plus gros contributeurs au réchauffement climatique actuel pourrait être faussé.

Pour creuser plus profondément, une étude suggère que l’hydroélectricité est la source d’énergie la plus courante pour les mineurs aujourd’hui, avec 62% de tous les exploitants de fermes minières censés utiliser l’hydroélectricité pour faciliter leurs opérations quotidiennes, avec des sources épuisables telles que le charbon et le gaz naturel. occupant les deuxième et troisième places avec 38 % et 36 %, respectivement, suivis de l’énergie éolienne et solaire.

De plus, avec des entreprises comme MintGreen qui modernisent désormais leurs plates-formes minières à un rythme de plus en plus rapide, il va de soi que de plus en plus d’entreprises et de particuliers chercheront à se tourner vers diverses opérations d’extraction de crypto pour répondre à leurs besoins en électricité et en chauffage dans un avenir proche. En fait, MintGreen s’est déjà associé à l’installation de sel de mer de l’île de Vancouver et à la société canadienne de whisky Shelter Point Distillery pour commencer à vendre son énergie thermique excédentaire d’ici 2022.

Alors que l’industrie essaie de se rapprocher d’un avenir plus vert, il semble que de nombreuses normes entourant la neutralité carbone deviennent la norme pour l’industrie minière crypto. Pour mettre les choses en perspective, les données suggèrent que l’extraction de l’or consomme plus de ressources que le BTC. De même, on estime que les déchets de gaz de torche peuvent alimenter l’ensemble du réseau BTC 6,2 fois, ce qui ne fait que montrer que les mineurs de crypto pourraient faire partie d’une solution en matière de gaspillage d’énergie.

Enfin, comme indiqué ci-dessus, une liste croissante de sociétés minières ont adopté des stratégies qui leur ont permis de devenir « climatiques » pour les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, 2 et 3.