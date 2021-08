Bitcoin devrait surperformer au second semestre 2021, analyste Bloomberg Crypto new media

Alors que Bitcoin poursuit sa course tumultueuse sur le marché, les analystes continuent de voir de grandes choses en réserve pour la crypto-monnaie. L’analyste de Bloomberg, Mike McGlone, a récemment déclaré dans l’édition d’août du Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) que la pièce devait surperformer au second semestre. Déjà un mois après le début de la seconde moitié de l’année, le marché a vu le prix du bitcoin dépasser 40 000 $ pour la première fois depuis le krach boursier.

Le rapport a déclaré que des fondements haussiers amélioreraient ce second semestre. Probablement lié à la croissance continue de l’actif numérique au cours des deux dernières semaines. Les tendances à la hausse continues ont placé l’actif numérique dans des tendances haussières qui voient le prix de l’actif augmenter à la hausse.

Le rapport voit les tendances actuelles se maintenir, ce qui pousserait très probablement les actifs à continuer à surperformer au cours du second semestre de l’année.

Bitcoin réaffirme le leadership du marché de la cryptographie

Bitcoin continue d’être la crypto-monnaie numéro un sur le marché. Une grande partie de la domination du marché de la cryptographie continue d’être détenue par l’actif numérique. Avec plus de 45% de domination du marché appartenant au bitcoin. Cela place l’actif numérique au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies.

Le rapport souligne que la pionnière de la crypto-monnaie a récemment réaffirmé sa domination sur le marché avec les récents 10% du prix, à la suite du rallye du week-end qui a vu les meilleures crypto-monnaies dans tous les domaines gagner un nombre important dans leur prix.

Bitcoin était lié à l’or et aux obligations longues comme principaux actifs qui devaient surperformer ce second semestre. Soulignant leur avancement de plusieurs décennies et les récentes baisses de prix comme une amélioration de leurs valeurs relatives actuelles.

Ethereum dans l’arche de taureau au repos

Le rapport a également abordé le mouvement actuel d’Ethereum avec le bitcoin. Expliquant que la croissance continue du marché financier numérisé entraînera une tendance à la hausse du prix d’Ethereum.

Ethereum a continuellement surperformé sur le marché depuis sa création. Il n’est donc pas exagéré de croire que l’actif est sur le point de surperformer, derrière le bitcoin. Ethereum détient toujours la deuxième plus grande capitalisation boursière du marché de la cryptographie. Et gagne de plus en plus de parts de marché à mesure que la pièce continue de gagner en valeur. Avec les mises à niveau prévues sur le réseau, l’ETH sera encore plus précieux que jamais.

Le rapport a souligné que l’adoption augmentera à la fois pour Bitcoin et Ethereum. Alors que la domination du dollar continuera de rester un thème important sur le marché.

