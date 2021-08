Minage de Bitcoin

Bitcoin Difficulty enregistre le premier ajustement positif en 2 mois alors que les mineurs se connectent

Pas plus tard qu’aujourd’hui, Marathon Digital Holdings a annoncé avoir conclu un contrat avec Bitmain pour l’achat de 30 000 mineurs Antminer S19j Pro (100 TH/s) supplémentaires pour 120,7 millions de dollars afin d’augmenter leur probabilité de gagner du BTC.

Enfin, après quatre ajustements consécutifs à la baisse, la difficulté de minage de Bitcoin a fait un ajustement positif à la hausse ce week-end.

Avec une augmentation de 6% samedi, la difficulté minière a rompu sa deuxième plus grande séquence de course. À 14 496 milliards de dollars, nous sommes actuellement en baisse de 42% par rapport au sommet historique de la fin mai de 25,04 milliards.

La difficulté a commencé à baisser en mai après l’exode des mineurs chinois du pays après que les régulateurs ont sévèrement réprimé le commerce et l’extraction de crypto-monnaie. Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, la Banque populaire de Chine a tenu une réunion au cours de laquelle elle a décidé de maintenir la pression réglementaire élevée sur le commerce illégal de devises virtuelles au second semestre également.

Les mineurs chinois ont été contraints de fermer leurs opérations et de déménager, qui ont depuis envisagé le Kazakhstan, le Canada et les États-Unis comme des remplaçants potentiels.

Au fur et à mesure que les mineurs se connectent, le taux de hachage se rétablit et repasse au-dessus de 100/Th/s par rapport à 68 Th/s fin juin, la difficulté d’exploiter Bitcoin a également augmenté car de plus en plus de mineurs sont désormais en concurrence pour gagner du BTC se négociant actuellement à moins de 40 $. k.

Le mineur Bitcoin coté en bourse, Marathon Digital Holdings, a en fait annoncé lundi avoir conclu un contrat avec Bitmain pour l’achat de 30 000 mineurs Antminer S19j Pro (100 TH/s) supplémentaires pour 120,7 millions de dollars.

La livraison de ces mineurs nouvellement achetés devrait avoir lieu entre janvier 2022 et juin 2022. Une fois que tous les mineurs seront entièrement déployés et opérationnels, Marathon produira environ 13,3 EH/s de puissance de hachage.

Cette commande aidera l’entreprise à augmenter ses opérations de 30 % pour produire 13,3 EH/s.

“Augmenter notre pourcentage du taux de hachage total du réseau augmente notre probabilité de gagner du bitcoin, et étant donné les conditions particulièrement favorables dans l’environnement minier actuel, nous pensons que c’est le moment opportun pour ajouter de nouveaux mineurs à nos opérations”, a déclaré Fred Thiel, Marathon’s PDG.

