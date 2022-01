Bitcoin Dividend News met l’action BTCS sous les projecteurs. 8 choses à savoir.

L’année dernière a été une période passionnante pour les crypto-monnaies, et en particulier pour Bitcoin (CCC :BTC-USD). Des célébrités et des investisseurs institutionnels se sont joints à nous, et les grandes entreprises ont activé les paiements cryptographiques. La sortie du ProShares ETF de stratégie Bitcoin (NYSEARCA :BITO) a conduit la crypto à un record d’un peu moins de 70 000 $. Alors que BTC a chuté depuis lors, il est clair que nous sommes dans une nouvelle ère pour la crypto.

Source : Momentum Fotograh / Shutterstock.com

À présent BTCS (NASDAQ :BTCS), une entreprise de technologie blockchain cotée en bourse, cherche à révolutionner davantage le domaine. L’action BTCS a été à l’honneur cette semaine après que la société a annoncé qu’elle offrirait aux investisseurs la possibilité de recevoir un dividende Bitcoin.

Pourquoi est-ce important ?

Le marché est certainement mûr pour une telle offre. À la suite de sa récente élection, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il prendrait ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin, en réponse à un décret similaire du maire de Miami, Francis Suarez. Cela montre que la crypto n°1 continue d’entrer dans le grand public.

Cependant, tout le monde n’est pas fan. Même avec des voix éminentes prédisant un avenir radieux pour les prix du Bitcoin, tout le monde n’est pas d’accord avec BTCS. Les actions ont grimpé de plus de 40% après l’annonce, mais des questions subsistent. Jetons un coup d’œil au dividende Bitcoin pour les actionnaires de BTCS sous un angle plus large.

Ce qu’il faut savoir sur un dividende Bitcoin pour les actions BTCS

Selon le PDG de BTCS, Charles Allen, le motif derrière la décision de l’entreprise est de souligner la « nature perturbatrice de la technologie blockchain ». L’équipe BTCS a qualifié cette initiative de « bividende ». Son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indique que la société « a l’intention de payer 0,05 $ par action de Bitcoin, sur la base du prix du Bitcoin à la date ex-dividende ». Les investisseurs qui prennent la décision de ne pas recevoir le dividende recevront 5 cents par action en espèces. Comment obtenez-vous le dividende? Comme le note BTCS, il oblige les actionnaires à suivre un processus d’adhésion. La date limite pour le faire est le 16 mars 2021. BTCS dit qu’il versera le dividende dès que possible après cette date limite. La société évalue actuellement les futurs paiements de dividendes. Certains critiques de l’industrie ont rapidement fait part de leurs préoccupations concernant le plan de bividende. Ivoire Johnson de Gestion de patrimoine Delancey a déclaré à CNBC qu’acheter directement du Bitcoin était une meilleure stratégie que d’acheter des actions BTCS simplement pour ce type de dividende. Ce sentiment a été repris par l’investisseur Bitcoin Douglas Boneparth de Bone Fide Richesse qui a soutenu l’idée derrière le bividende mais était d’accord avec Johnson. Il dit que le dividende à lui seul n’est pas une raison d’acheter des actions BTCS. Les actionnaires de BTCS qui font le choix de recevoir le bividend doivent fournir et sécuriser leur propre portefeuille Bitcoin. Cela peut être une rupture pour les investisseurs sans expérience préalable en investissement cryptographique. Il convient également de noter que toute personne qui opte pour le bividend devra remplir un formulaire SEC qui demandera non seulement l’adresse de son portefeuille Bitcoin, mais également son numéro de sécurité sociale.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.