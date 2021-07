Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, réservoir Polkadot ; Jetons de gouvernance Axie et MANA Peak

“Tank Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Dogecoin (DOGE / USD) alors que les investisseurs se mettent à couvert”, a écrit le magazine Fortune. Le titre a rapidement généré des dizaines de copieurs dans les médias du monde entier. Pour certains, c’était assez décourageant : au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a chuté de près de 7%. Ethereum faisait bien mieux que Bitcoin, mais il l’a également surperformé dans la direction opposée, chutant de 9,91%. Dogecoin et XRP (XRP/USD) ont chuté de plus de 7% aujourd’hui, et Polkadot (DOT/USD) et Uniswap (UNI/USD), de plus de 11%.

Bonne nouvelle pour Axie et MANA

Certains tokens profitent de ces évolutions défavorables. Axie (AXS), sur lequel est basé le jeu Axie Infinity, a augmenté de 66% au cours des cinq derniers jours, ayant bénéficié de l’économie NFT de manière impressionnante. Le marché numérique du jeu est basé sur Ethereum. Depuis le 22 juin, le prix d’Axie a presque quadruplé pour atteindre une valeur marchande de 638 millions de dollars.

Les acheteurs détournent le regard alors que les grands noms continuent de glisser. Un autre exemple est le jeton de gouvernance pour Decentraland (MANA / USD), une plate-forme sociale virtuelle décentralisée, détenue et gérée par les utilisateurs qui s’exécute sur la blockchain Ethereum. Le MANA a augmenté de 23,55% au cours des dernières 24 heures. Ceci est largement attribué au bruit entourant le premier festival de musique virtuel décentralisé, appelé “TO THE MOON”. Mana est en hausse de 37,31% au cours de la semaine dernière, montant en flèche de 26,97 % contre BTC et de 25,59 % contre ETH. CryptoGround s’attend à ce que le prix MANA atteigne 1,2473 $ d’ici l’année prochaine.

Dans une déclaration à Forbes, le PDG de la plateforme de cryptographie Delta Trade, Pankaj Balani, a écrit :

“Bitcoin continue de se négocier de manière inégale et bien que nous ayons constaté un biais haussier ces derniers jours, il faudra peut-être un peu de travail pour que BTC dépasse la barre des 42 000 $.”

Motif d’optimisme malgré les pertes

L’échange de crypto-monnaie Bybit a exprimé son optimisme quant aux mouvements d’échanges perpétuels de BTC et d’ETH sur les bourses, suggérant que les spéculateurs sont optimistes. Le développement très attendu d’Ethereum, qui a introduit EIP 1559, a été mis en ligne sur le testnet Ropsten le 24 juin. La date de sortie prévue sur le réseau principal est le 4 août. Ce développement devrait rendre les frais de transaction Ethereum beaucoup plus prévisibles et moins risqués.

Mardi, Goldman Sachs a commenté qu’à l’heure actuelle, Ethereum semblait avoir “le meilleur potentiel d’utilisation réelle” de toutes les devises, citant sa position en termes d’objectifs contractuels raisonnables.

