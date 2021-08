Bitcoin doit dépasser le niveau de 51 000 $ pour une augmentation continue

Bitcoin (BTC) a dépassé les 50 000 $ le 23 août pour la première fois depuis mai, alors que les investisseurs institutionnels prêtent attention à la principale crypto-monnaie. Cependant, BTC s’est rétracté à 49 738 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

L’analyste de marché Michael van de Poppe estime que Bitcoin devrait dépasser le niveau de 51 000 $ si la dynamique haussière se poursuit, échec au cours duquel un retour au niveau de 44 à 48 000 $ sera observé.

Il a ajouté qu’à un rythme rapide, BTC devrait accélérer jusqu’au niveau de 56 000 $.

Avec la dernière vague qui a poussé Bitcoin au-dessus de 50 000 $, la dynamique de la chaîne a changé à mesure que de plus en plus d’utilisateurs s’accumulent. Le fournisseur de métriques en chaîne Econometrics a expliqué :

“Bonne nouvelle. Par rapport à février, lorsque Bitcoin a franchi la barre des 50 000 $ pour la première fois, la dynamique de la chaîne a changé. En février, de moins en moins de personnes s’accumulaient. Maintenant, de plus en plus de personnes s’accumulent.”

La confiance des investisseurs institutionnels s’améliore

Les institutions ont injecté des investissements en actions sur le marché du Bitcoin, ce qui a contribué à augmenter le prix. Récemment, les adresses avec plus de 1 000 BTC ont atteint un sommet en 6 mois, montrant une forte conviction.

En mai, Bitcoin a connu une dynamique baissière alors que la principale crypto-monnaie a chuté à un plus bas de 28 000 $ par rapport à un sommet historique (ATH) de 64,8 000 $ enregistré à la mi-avril.

L’investissement institutionnel a joué un rôle clé dans l’atteinte de ce prix record.

Pendant ce temps, Bitcoin a connu les entrées et sorties de devises les plus importantes le 23 août depuis BlackThursday en mars de l’année dernière. La société de cryptanalyse Santiment a déclaré :

“Lundi a eu le plus d’échanges Bitcoin on et off depuis BlackThursday, il y a 17 mois. Environ 843,2K BTC sont passés sur les bourses et 825,0K BTC ont été retirés. »

Le jeudi noir est un jour dont on se souvient parce que le marché financier a subi la plus forte baisse en une seule journée depuis le krach boursier de 1987, alors que la pandémie de coronavirus (Covid-19) continuait de faire des ravages dans le monde. Par exemple, BTC a perdu 50% de sa valeur et a chuté à 3 800 $.

