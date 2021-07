Bitcoin doit maintenir un niveau d’environ 32,2 à 33 000 $ pour renforcer la dynamique à la hausse, selon un analyste de marché

Comparer

Bitcoin (BTC) a baissé de 1,48% au cours des dernières 24 heures après avoir atteint le niveau de 36 000 $, au prix de 34 615 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

BTC se consolide entre 30 000 $ et 40 000 $ depuis plus de deux mois, bien qu’il ait chuté par rapport à un record de 64,8 000 $ enregistré à la mi-avril. En outre, la principale crypto-monnaie est récemment tombée à un creux de 28 000 $ alors que la répression du minage de crypto en Chine s’intensifiait.

L’analyste de marché Michael van de Poppe estime que la nouvelle dynamique haussière du marché BTC se poursuivra si la zone comprise entre 32,2 $ et 33 000 $ est suffisamment forte pour la soutenir. Il expliqua:

«Je trouve que le niveau autour de 32,2 à 33 000 $ est extrêmement important à conserver comme support. Cela générerait un plus bas plus élevé et forcerait vers un nouvel élan à la hausse. »

Des hauts et des bas plus élevés sont généralement générés dans une tendance haussière, tandis que des hauts et des bas plus bas sont observés dans une tendance baissière.

Michael van de Poppe avait précédemment déclaré que si cette zone tient, le prochain niveau à atteindre sera de 38K$.

Récemment, un autre commerçant a fait écho à ses sentiments, notant :

“Si Bitcoin ne descend pas en dessous de 32K dans les prochaines 48 heures, nous augmenterons probablement considérablement jusqu’à la zone 39K et 42K.”

Les mains fortes ont réduit la pression de vente des mains faibles

Selon l’analyste de réseau William Clemente III :

« Imo, ce graphique est le moyen le plus simple de visualiser ce qui s’est passé au cours du dernier mois sous le capot. Des mains fortes ont été ajoutées de plus en plus par la récente baisse des prix, compensant désormais les ventes de mains faibles. Maintenant, nous attendons que la réaccumulation soit terminée – épuisement du vendeur. “

Les mains fortes sont les investisseurs qui détiennent Bitcoin à long terme, tandis que les mains faibles le détiennent à court terme.

Clemente III avait précédemment souligné que l’impasse bloquée dans le réseau BTC était causée par des gros titres à long et à court terme. Il a reconnu que les détenteurs à long terme avaient acheté 579 940 BTC supplémentaires au cours du mois dernier, tandis que leurs homologues à court terme avaient vendu 521 983 BTC au cours de la même période.

