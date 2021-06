Bitcoin doit se consolider au niveau de 35 000 $, prédisent les analystes

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin a augmenté de 1,78% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 35 215 lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

Bitcoin (BTC) se consolide entre 30 000 $ et 40 000 $ depuis plus de deux mois, bien qu’il ait chuté par rapport à un sommet historique de 64,8 000 $ enregistré à la mi-avril. En outre, la principale crypto-monnaie est récemment tombée à un creux de 28 000 $ alors que la répression du minage de crypto en Chine s’intensifiait.

Un commerçant de crypto-monnaie tweetant sous le pseudonyme VryptoX pense qu’une percée du marché BTC est imminente.

Un autre commerçant a fait écho à ces sentiments, notant :

“Si Bitcoin ne descend pas en dessous de 32K dans les prochaines 48 heures, nous augmenterons probablement considérablement jusqu’à la zone 39K et 42K.”

Pendant ce temps, l’impasse bloquée dans le réseau BTC serait causée par les détenteurs à long et à court terme, comme l’a récemment révélé l’analyste de marché William Clemente III. Il expliqua:

“Au cours des 30 derniers jours, les détenteurs à long terme ont ajouté 579 940 BTC à leurs avoirs, tandis que les détenteurs à court terme ont réduit leurs avoirs de 521 983 BTC.”

Bitcoin doit détenir la zone de 33 000 $ pour accorder un soutien

Selon le cryptanalyste Michael van de Poppe :

«La zone autour de 35 000 $ est critique à franchir, car les portes sont alors ouvertes pour 38 000 $ et peuvent varier entre 41 000 et 42 000 $. Cependant, pour maintenir l’élan, la zone autour de 33 000 $ doit apporter son soutien. »

Par conséquent, il reste à voir si Bitcoin maintiendra son élan pour déclencher une cassure à la hausse.

Pendant ce temps, certains experts en cryptographie pensent que l’extraction de Bitcoin pourrait devenir plus accessible et plus lucrative en raison des restrictions imposées par la Chine récemment.

Ils ont observé que les mineurs BTC qui restent après la répression active de la Chine attendent de devenir plus rentables, étant donné qu’une fois que les mineurs sont hors du réseau Bitcoin, il faut moins de calculs par seconde pour trouver la solution mathématique.

Source de l’image : Shutterstock