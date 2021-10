Bitcoin Dominance monte en flèche alors que les Altcoins luttent contre BTC (Market Watch)

Quelques heures seulement après le lancement du tout premier ETF Bitcoin Futures aux États-Unis, la crypto-monnaie a été à moins de 500 $ d’un nouveau record historique. Bien que BTC ne l’ait pas encore fait, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie de tous les actifs numériques a enregistré un nouveau record de près de 2,550 milliards de dollars.

Bitcoin envisage un nouvel ATH

L’ensemble de la communauté de la cryptographie visait le lancement de Bitcoin Futures ETF aux États-Unis au cours des derniers jours, car plusieurs rapports de la semaine dernière affirmaient que la SEC autoriserait enfin la mise en service d’un tel produit.

Et, hier, le 19 octobre, l’ETF BTC Futures de ProShares a en effet atteint Wall Street avec un volume de transactions record au cours des 24 premières heures de 1 milliard de dollars.

Le prix de Bitcoin a réagi à ces développements en grimpant au-dessus de 60 000 $ après les premiers rapports et a continué à grimper à 63 000 $ pendant le week-end. Il a échoué au début, mais il a dépassé hier le lancement de l’ETF.

BTC a poursuivi sa hausse pour atteindre un sommet intrajournalier de 64 500 $. Ainsi, il s’est éloigné de moins de 1% de son sommet historique enregistré en avril à environ 65 000 $.

Bien qu’elle revienne à 64 000 $ à l’heure actuelle, la capitalisation boursière de BTC se situe au nord de 1 200 milliards de dollars. La domination sur les altcoins est à son plus haut niveau en deux mois à près de 48%.

BTCUSD. Source : TradingView

Crypto Market Cap définit un nouvel ATH

Alors que BTC ferme ses records de prix, la plupart des altcoins à plus grande capitalisation sont restés derrière et ont regardé. Ethereum est légèrement en hausse sur la journée et a augmenté au-dessus de 3 850 $.

Des gains plus mineurs proviennent de Ripple, Polkadot et Avalanche. Terra est le seul gagnant substantiel, avec une augmentation de 6 % à 38 $. Les autres ont marqué des pertes mineures, notamment Binance Coin, Cardano, Solana, Dogecoin, Uniswap et Litecoin.

Plus de fluctuations sont évidentes pour les valeurs alternatives à faible et moyenne capitalisation. OKB est en tête avec une hausse de 24 % à 23 $, suivi de Huobi Token (11 %), Hedera (10 %), KuCoin Token (9 %) et Cosmos (8 %).

En fin de compte, la capitalisation boursière cumulée de toutes les crypto-monnaies a atteint un nouveau record d’un peu moins de 2,550 milliards d’heures.

Capitalisation boursière des crypto-monnaies. Source : CoinMarketCap OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisée)

