Bitcoin domine les investissements hebdomadaires dans les crypto-monnaies avec une part de 99% au cours de la huitième semaine d’afflux

Les investisseurs en crypto continuent de parier sur les crypto-monnaies, car les actifs et les fonds crypto ont enregistré la huitième semaine consécutive d’afflux avec 226,2 millions de dollars la semaine dernière, selon les données partagées dans le rapport hebdomadaire de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques. Les investissements de la semaine dernière ont porté la série de huit semaines d’entrées à 638 millions de dollars, tandis que les entrées depuis le début de l’année s’élevaient à 6,3 milliards de dollars. Le total des actifs sous gestion (AuM) des actifs numériques mondiaux s’élevait à 66,7 milliards de dollars, contre 34,5 milliards de dollars au 8 janvier 2021. En fait, le total des AuM n’est désormais qu’à 5 % du niveau record de 67 milliards de dollars dû. à la récente évolution positive des prix.

Parmi tous les actifs numériques, Bitcoin a dominé le décompte des entrées avec une part de 99,4% de l’investissement total. Les entrées dans Bitcoin s’élevaient à 225 millions de dollars tandis que ses actifs sous gestion s’élevaient à 45,7 milliards de dollars, suivis de 12,5 millions de dollars d’entrées dans Solana qui totalisaient 119 millions de dollars d’actifs. «Nous pensons que le revirement du sentiment envers Bitcoin est dû aux déclarations constructives du président de la SEC, Gary Gensler, permettant potentiellement un ETF Bitcoin aux États-Unis. Nos données d’enquête récentes mettent également en évidence une plus grande participation institutionnelle dans la classe d’actifs », a déclaré James Butterfill, stratège en investissement, CoinShares.

D’autre part, le deuxième plus grand crypto Ethereum a enregistré des sorties mineures d’une valeur de 14 millions de dollars. L’actif numérique a continué de perdre des parts de marché au profit de Bitcoin, passant de 1% de baisse à 24% de l’AuM au cours de la seule semaine dernière », a ajouté Butterfill. Ethereum avait des actifs sous gestion d’une valeur de 16 milliards de dollars. En dehors de Solana, Cardano a enregistré des entrées de 3 millions de dollars tandis que Bitcoin Cash a enregistré des entrées de 0,3 million de dollars, « ce qui suggère que l’attention n’est pas entièrement tournée vers Bitcoin ». D’autres altcoins, notamment Polkadot, Ripple et Litecoin, n’ont pas pu faire grand-chose avec des sorties de 2,1 millions de dollars, 0,6 million de dollars et 0,2 million de dollars respectivement.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gensler, avait déclaré au Financial Times il y a quelques semaines que «les plateformes de crypto-monnaie et de finance décentralisée (DeFi) posent un défi aux régulateurs car elles existent sans courtiers traditionnels, auxquels les lois peuvent être facilement appliquées. Au lieu de cela, ils offrent aux investisseurs des opportunités de traiter plus directement les uns avec les autres. »

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur/rapport respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

