Bitcoin domine toujours la 9e plus grande capitalisation boursière au monde

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Malgré la baisse de valeur au cours des trois derniers mois, le principal crypto-actif bitcoin reste le neuvième actif le plus précieux au monde en termes de capitalisation boursière. En outre, le bitcoin pourrait investir à l’avenir certains des actifs les plus précieux au monde, car l’actif cryptographique est à 67% de la valorisation globale du géant de la technologie Google et d’autres sociétés et produits de valeur.

Bitcoin : le neuvième actif le plus précieux au monde en termes de capitalisation boursière

Bitcoin reste le neuvième actif le plus précieux au monde selon les statistiques d’assetdash.com, le portail Web de capitalisation boursière pour les actifs mondiaux. Il y a trois mois, le bitcoin (BTC) a atteint un niveau record (ATH) à 64 895 $ et le prix est toujours inférieur de plus de 45 % à cette fourchette.

Le principal actif cryptographique a également atteint un creux il y a dix jours à 28 600 $ l’unité, mais a réussi à récupérer environ 14% des pertes depuis lors. Bien sûr, sur ATH, le bitcoin occupait une position beaucoup plus élevée sur la liste d’assetdash.com, battant des sociétés comme Facebook (Nasdaq : FB). Samedi, la valorisation boursière du bitcoin (BTC) a surperformé Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A).

Données d’évaluation au sam. 3 juin 2021, à 7h30

Bitcoin (BTC), avec sa valorisation boursière de 648 milliards de dollars, reste parmi les principaux actifs mondiaux devant des entreprises comme JPMorgan Chase, Nvidia, Visa, Alibaba et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

La capitalisation boursière du bitcoin est deux fois plus importante que les valorisations d’entreprises telles que Toyota, Procter & Gamble et Walt Disney Company. La valorisation de Bitcoin est quatre fois supérieure à la taille d’entreprises comme Phillip Morris, Royal Bank of Canada, Anheuser-Busch et Citigroup.

Retourner les pourcentages et Ethereum

Les créateurs d’assetdash.com ont également développé une autre page appelée “BTC Flippening” qui montre à quel point l’actif cryptographique est proche de surperformer les neuf autres principales évaluations d’actifs. Par exemple, le bitcoin est très proche de surperformer Tesla, à environ 1% de moins que le constructeur de voitures électriques.

BTC représente 36% de Facebook, 57% de la capitalisation boursière totale de l’argent et 67% de Google. Le meilleur chien de la liste, bien sûr, est l’or avec sa valorisation boursière de 10 000 milliards de dollars. Pourtant, en ce qui concerne l’or, BTC est à 6% du chemin et 28% sur la capitalisation boursière gigantesque d’Apple de 2,29 billions de dollars.

La valorisation d’Ethereum n’est pas mauvaise du tout, car il a une capitalisation de 258 milliards de dollars au moment de la rédaction. Cela place la valorisation de l’Ethereum (ETH) à la position 35 au-dessus des sociétés de valeur telles que Netflix, Verizon, Coca-Cola et Vanguard.

La troisième plus grande valorisation de crypto-monnaie, qui appartient à tether (USDT), a une capitalisation globale d’environ 62 milliards de dollars, tandis que cardano (ADA) a 45,3 milliards de dollars. L’USDT et l’ADA ne sont pas cotés sur assetdash.com, car la Banque Toronto Dominion est classée 100e avec sa valorisation boursière de 128 milliards de dollars.

Que pensez-vous que Bitcoin est toujours le neuvième actif le plus précieux de la planète aujourd’hui ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/bitcoin-still-commands-the-9th-largest-market-capitalization-in-the-world/