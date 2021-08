Bitcoin écrase 47 000 $ alors que les mineurs de BTC réalisent 42,7 millions de dollars de revenus en 24 heures

Le marché de la cryptographie semble incroyable aujourd’hui avec les pièces les plus importantes qui se négocient dans le vert.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie également dans le vert et la pièce royale est au prix de 47 645 $.

Bitcoin a réussi à dépasser le niveau de résistance de 47 000 $ et il fonce comme un fou vers 50 000 $.

PlanB a partagé un tweet assez pertinent et vous pouvez le consulter ci-dessous.

✅ Août > 47 000 $ https://t.co/tj6SSwSzKR – PlanB (@100trillionUSD) 13 août 2021

Quelqu’un a commenté : « Tu es tellement génial ! J’aurais aimé ne pas avoir peur de tous les bruits et vendre pour un visage déçu perdu. Mais j’ai appris mes leçons et j’ai regardé de très près vos publications sur Twitter.

Un autre adepte a déclaré: “Le prophète PlanB, j’ai pleinement confiance dans le stock à écouler et je pense que les 130 000 $ ne sont qu’une petite estimation pour décembre.”

Anthony Pompliano avait aussi quelque chose d’assez pertinent à dire.

Découvrez son tweet ci-dessous :

Le S&P 500 a atteint un nouveau record historique presque tous les jours cette semaine. Les marchés sont complètement manipulés et les corrections de marché ont été interdites. — Pomp 🌪 (@APompliano) 13 août 2021

Il a également laissé tomber le tweet suivant :

Les mineurs de Bitcoin ont réalisé 42,7 millions de dollars de revenus au cours des dernières 24 heures. — Pomp 🌪 (@APompliano) 13 août 2021

Quelqu’un a commenté : « Il y a environ 6 mois, la nouvelle était que la Chine allait passer à l’exploitation minière d’énergie propre. Est-il possible qu’ils arrêtent toutes les activités minières pour le moment et qu’ils soient en train de mettre en place des plates-formes plus propres lorsque le prix est plus élevé ? Donnez-nous les restes pour l’instant et allez vraiment en ville quand le pic.

Bitcoin est l’avenir de l’argent

L’autre jour, nous révélions que Bitcoin gagne de plus en plus en popularité et en exposition ces jours-ci.

Maintenant, le populaire psychologue canadien, professeur, écrivain et YouTuber Jordan Peterson a publié un épisode de podcast sur Bitcoin.

Il est la dernière personnalité à reconnaître le pouvoir de BTC.

L’épisode très attendu s’intitule “Bitcoin : l’avenir de l’argent ?” et il a été enregistré le 13 mai 2021 mais n’a été publié que cette semaine.