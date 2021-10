Bitcoin écrase de nouveaux ATH – BTC va dévorer de l’or et d’autres actifs | CryptoGazette

Bitcoin a finalement pu écraser de nouveaux ATH et le marché de la crypto continue d’exploser.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est actuellement au prix de 65 697 $.

Bitcoin a pu atteindre de nouveaux ATH et cela a déclenché un enthousiasme massif pour les fans et tout le crypto Twitter est en train de célébrer.

Le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a déclaré que l’adoption de Bitcoin (BTC) continuerait d’éliminer de la part de marché des actifs plus traditionnels tels que l’or.

Dans une nouvelle interview avec BNN Bloomberg, il a déclaré qu’il n’était pas complètement baissier sur l’or, mais il reconnaît le fait que Bitcoin est la monnaie de la jeune génération numérique.

« La tendance est défavorable à l’or. C’est un fait que Bitcoin est en train de devenir comme un Pac-Man géant. Il aspire les actifs de toutes les classes d’actifs. Il se transforme en obligations maintenant… mais le domaine clé avec lequel il a commencé est l’or, et je m’attends à ce qu’il s’accélère.

Il continua et expliqua ce qui suit :

« Maintenant, je ne suis pas baissier [on] or, mais je pense que l’or serait beaucoup plus élevé. Le fait est que Bitcoin est leur nouvelle version numérique dans un monde qui passe au numérique. Les millennials ne veulent pas vraiment d’or.