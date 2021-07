Bitcoin effacera Fiat de l’existence d’ici 2050 – Crypto new media

Un panel d’experts en cryptographie allègue que le bitcoin – la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière – supprimera potentiellement la monnaie fiduciaire de la circulation d’ici 2050. Cela donne au bitcoin environ 29 ans pour devenir le principal produit financier du monde.

Bitcoin monte au sommet

D’une part, cela semble certainement possible. 29 ans, c’est long et beaucoup de choses peuvent être accomplies au cours de cette période. D’un autre côté, est-il vraiment si probable que fiat disparaisse complètement ? Nous avons tellement d’institutions et d’industries qui dépendent du fiat, et comme nous l’avons vu dans le passé, les changements financiers en Amérique et à l’étranger peuvent prendre plusieurs décennies, donc 29 ans seraient vraiment assez de temps pour que Bitcoin s’implique pleinement et prenne plus de?

Le bitcoin et d’autres formes de crypto-monnaie ont été initialement créés pour mettre de côté les chèques, les cartes de crédit et les fiat. Ils ont toujours été conçus pour servir d’outils de paiement dans lesquels les gens pourraient les utiliser pour acheter des biens et des services nécessaires à la vie quotidienne, mais malheureusement, leur volatilité a fait obstacle à cet objectif et, par conséquent, au cheminement vers le statut de paiement. a été plutôt lent.

Nous assistons à l’un des plus grands épisodes de volatilité au moment de la presse avec le bitcoin. La devise se négociait initialement pour un nouveau record historique d’environ 64 000 $ à la mi-avril de cette année. Cependant, à partir de ce moment, la devise est tombée dans la fourchette des 29 000 $, ce qui signifie qu’en un peu plus de trois mois, la devise a perdu environ 35 000 $ de son prix. C’est plus de 50 pour cent de sa valeur.

Malgré les conditions baissières auxquelles la crypto-monnaie est confrontée, de nombreux experts pensent toujours que le bitcoin va se frayer un chemin jusqu’à la première place à un moment donné. Jusqu’à 54% des analystes et des responsables de la cryptographie participant à un récent panel ont déclaré que le bitcoin serait la principale forme de monnaie au monde au cours des 30 prochaines années, tandis que 29% ont suggéré que ce jour viendrait encore plus tôt en 2035. 20% pensent que le bitcoin sera numéro un en 2040.

Le PDG de Morpher Martin Frohler était le plus optimiste parmi les panélistes, déclarant dans une interview :

L’adoption par les entreprises et les investisseurs institutionnels, associée à une politique monétaire souple et à une inflation élevée des actifs, propulsera le bitcoin à six chiffres avant la fin de cette année. Le prochain cycle de réduction de moitié verra l’adoption accrue du bitcoin comme monnaie légale par les pays en développement, et d’ici 2030, le bitcoin aura remplacé l’or en tant qu’actif de réserve mondial.

Tant de taureaux

Ce sentiment a été repris par l’analyste d’Arcane Crypto, Vetle Lunde, qui a déclaré :

Nous sommes au milieu de l’institutionnalisation du bitcoin. De plus en plus de fonds rejoignent l’espace.

