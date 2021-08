Bitcoin emmènera El Salvador dans le futur Crypto new media

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,fl_progressive,q_auto:good,w_620/MTgzNDUxNDQ5NzUyMjMzMzc4/image3.jpg

Réflexions sur un voyage instructif et passionnant au Salvador, le centre de l’adoption du bitcoin.

22 août 2021

Après une visite en juin à Washington DC avec Madame l’Ambassadeur Mayorga d’El Salvador, j’ai été invité à un voyage de suivi au Salvador en août. Ma femme Lola et moi nous sommes aventurés et avons passé cinq jours à explorer le pays et à découvrir de nouvelles opportunités commerciales. Ce qui suit sont des observations de ce voyage.

Près de

El Salvador est beaucoup plus proche des États-Unis que la plupart des gens ne le pensent probablement. Comme nous vivons dans le sud de la Floride, nous avons pu prendre un vol direct d’environ 3 heures de Miami à San Salvador. Le gouvernement a été généreux avec nous. Nous avons été conduits directement de l’avion à une zone d’accueil spéciale, nos documents d’immigration ont été traités et nos sacs ont été récupérés pour nous. Je dois admettre que ce niveau de service était fantastique et préfigurait le traitement que nous avons reçu tout au long de notre voyage. Les Salvadoriens sont à juste titre fiers de leur hospitalité.

Moderne et sûr

Au cours de ma carrière professionnelle de 35 ans, j’ai passé beaucoup de temps à voyager à l’étranger et une bonne partie de cela dans le monde en développement. J’ai vu des conditions horribles et une pauvreté abjecte déchirante. La couverture médiatique du Salvador s’est concentrée sur des choses comme les réfugiés salvadoriens à la frontière sud des États-Unis à la recherche d’un avenir meilleur, les gangs MS-13 terrorisant la population, les cicatrices de la guerre civile des années 80 et 90. Je ne peux pas dire que ces choses ne sont pas au moins partiellement vraies, mais je peux dire que dans la grande région métropolitaine de San Salvador, nous n’en avons vu aucune preuve. Lola et moi avons également fait nos propres voyages dans certaines régions provinciales voisines, et nous n’avons également vu aucune preuve de ces choses là-bas non plus.

Il y a certainement de la pauvreté au Salvador. Sur les routes principales à destination et en provenance de San Salvador, de nombreuses personnes qui luttent pour joindre les deux bouts vendent des fruits, des noix et des friandises au bord de la route. Un pourcentage de la population vit dans des bidonvilles dans certains quartiers. Mais, l’infrastructure du pays est beaucoup plus développée que ce à quoi je m’attendais et il y a beaucoup de construction en cours. Le service cellulaire est largement disponible bien que souvent 3G. Internet est répandu, rapide et rapide. San Salvador est très propre et la gestion des déchets fonctionne bien. La circulation est fluide et les véhicules sur la route sont en bon état et sécuritaires.

Une très agréable surprise était que San Salvador avait un réseau très avancé de restaurants, bars et boutiques. Ce n’était pas seulement dans un quartier bourgeois de San Salvador, mais dans toute la région métropolitaine. Les entreprises étaient bien gérées et très diversifiées. Les prix étaient corrects (semblables aux États-Unis) mais un peu plus chers que ce à quoi je m’attendais.

Dans les années 90, j’ai passé beaucoup de temps à Taiwan. Au cours de cette décennie, le pays s’est transformé de pays en développement en pays développé. El Salvador se sent comme Taiwan au milieu de cette transformation. Le Salvador est un pays en pleine ascension. Les gens le ressentent aussi. Même s’ils n’ont peut-être pas tout ce que les habitants des pays du premier monde ont, ils ne boudent pas ce qu’ils n’ont pas ; ils regardent simplement vers l’avenir.

De l’argent

En 2000, les États-Unis ont introduit la pièce en dollars Sacagawea dans le but d’augmenter l’utilisation des pièces dans les entreprises commerciales. À la fin de la décennie, il s’était effondré et il a disparu dans l’obscurité. Eh bien, si vous vous êtes déjà demandé où sont passées toutes ces pièces en dollars, El Salvador est la réponse.

La première fois que j’ai acheté quelque chose en dollars américains et que j’ai reçu de la monnaie, j’ai dû regarder à deux fois ce que j’avais reçu. Je mentionne cela parce que la vérité est que dans l’état actuel des choses, El Salvador est très fortement une économie en dollars américains. Les prix dans toutes les régions visitées étaient affichés exclusivement en dollars. Un très petit nombre d’établissements commerciaux ont même annoncé qu’ils acceptaient Bitcoin. Certes, j’ai été un peu déçu par cela, mais il y a une bonne nouvelle.

Bitcoin Beach, tout en étant assez petit, est bien réel. Les magasins et les vendeurs ambulants connaissent bien et sont à l’aise avec Bitcoin. Vous pouvez acheter des sodas, des glaces, des savons artisanaux, des t-shirts, du café et des bijoux avec du Bitcoin ou des dollars. Les vendeurs ne se soucient pas de ce que vous utilisez et si vous choisissez Bitcoin, ils savent comment effectuer la transaction. Si cela peut arriver ici, cela peut arriver à San Salvador, et si cela peut arriver à San Salvador, cela peut arriver n’importe où dans le monde.

Lola s’apprête à acheter un bracelet à Bitcoin Beach, El Salvador.

En dehors de Bitcoin Beach, les habitants d’El Salvador sont largement enthousiasmés par Bitcoin, bien que leur niveau de connaissance soit faible, ce qui provoque une inquiétude. Ceci est parfaitement compréhensible car Bitcoin ne signifiait rien pour la plupart des gens il y a seulement dix semaines. Mais leur désir d’en savoir plus est très fort et on se rend compte qu’il s’agit d’un point d’inflexion majeur dans l’avenir d’El Salvador. Alors que nous voyagions à travers le pays et que les gens découvraient que nous dirigeions des entreprises dans l’espace minier Bitcoin, ils nous ont parsemé de questions ; Saul et Romeo nos chauffeurs, Jorge le propriétaire de l’hôtel-boutique, Mario de la ferme de reptiles, Benjamin l’avocat, Napo de l’usine de t-shirts et bien d’autres étaient des éponges absorbant toutes les connaissances que nous pouvions transmettre.

Mais la partie la plus intéressante et la plus excitante de tout le voyage s’est produite lorsque nous avons été invités à une petite réunion chez un nouvel ami lors de notre dernier jour au Salvador. Il y avait plusieurs enfants au début de leur adolescence. Juste au moment où ils étaient sur le point de partir pour une promenade en bateau, un membre du groupe nommé Sarah s’est approché de moi et m’a demandé si Bitcoin était une bonne chose pour El Salvador. Ne voulant pas lui donner une longue réponse impliquant l’économie autrichienne, la géopolitique et l’importance de l’argent fort, je lui ai dit « Oui, c’était très bien pour El Salvador et qu’elle devrait être excitée et fière de l’audace et courageux mouvement que son pays faisait. J’ai pensé que ce serait la fin et qu’elle voudrait continuer la promenade en bateau. Eh bien, il s’avère que j’ai largement sous-estimé Sarah. En quelques minutes, non seulement Sarah, mais tout un groupe de jeunes salvadoriens me perçaient sur Bitcoin. La promenade en bateau a été suspendue et nous avons passé l’heure suivante à approfondir l’inflation, la politique monétaire, les monnaies de réserve mondiales, la séparation du gouvernement de l’argent et la mécanique du Bitcoin.

Conférence Bitcoin pour les jeunes du Salvador

Ces enfants sont intelligents, ils sont motivés et ils feront une différence dans le monde. Ils ne sont pas infectés par la rhétorique préconçue de l’establishment et ils n’accepteront rien sans le contester complètement.

Le pays est dirigé par le président Nayim Bukele qui est tourné vers l’avenir et orienté vers l’action. J’ai rencontré plusieurs membres de son administration, y compris des membres de l’équipe de mise en œuvre de Bitcoin. Je peux vous dire que le président Bukele ne s’est pas entouré d’une bande de bureaucrates mais a plutôt réuni une équipe jeune, agressive et innovante. Ils fonctionnent plus comme une entreprise qui se prépare pour une introduction en bourse qu’un gouvernement. Je ne peux m’empêcher de secouer la tête en comparant la qualité de l’équipe d’El Salvador et sa capacité à exécuter avec le fiasco du Sénat américain sur la partie crypto-monnaie du projet de loi sur les infrastructures. Alors qu’El Salvador connaît une révolution monétaire, les États-Unis ne peuvent même pas se mettre d’accord sur quelques phrases de législation sur les crypto-monnaies, car un sénateur de 87 ans dans son sixième mandat peut bloquer la volonté de 99 autres sénateurs.

Alors que Lola et moi réfléchissons maintenant à notre voyage, nous sommes frappés par la dure réalisation que nous étions au point zéro d’une révolution. Certes, le leadership du président Bukele et la technologie de Jack Mallers ont joué un grand rôle dans le mouvement Bitcoin d’El Salvador, mais la véritable énergie pour le mener à bien viendra des masses et des jeunes qui voient un chemin vers un avenir meilleur. Ils sont à bord et ils y arriveront.

Ceci est un article invité par Bob Burnett. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.