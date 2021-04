Bitcoin en bas? Le prix de la BTC rebondit sur de nouveaux creux de ATH

En répétant la semaine dernière, le prix du Bitcoin a chuté encore plus bas, un peu moins de 47000 $.

Depuis qu’il a atteint un nouveau record absolu à environ 65000 $, le prix du BTC a été à la baisse.

La semaine dernière, nous sommes passés à environ 50 000 $, et la semaine suivante, le hachage s’est intensifié, le prix se situant entre 51 000 $ et 58 000 $.

Vers la fin de la semaine dernière, le prix est descendu sous les 50k $, et avant le début d’une nouvelle semaine à nouveau, nous avons atteint un nouveau plus bas de l’ATH, ce qui représente un recul de 27,7%. Mais assez tôt, le prix est revenu au-dessus de 53000 dollars, ce qui pourrait être considéré comme le marché a atteint un creux.

BTC a atteint 46,9K sur Coinbase, 47K sur Binance, a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger, ajoutant que le 50% était à 46,85K, “basé sur le fib et le profil de volume (confluence)”,

Au moment d’écrire ces lignes, BTC / USD oscille autour de 53500 $.

Selon Alex Kruger, la résistance est maintenant attendue autour de 53K-54K, ajoutant: «Plan inchangé: vidage sur les singes baissiers lorsqu’ils deviennent haussiers.»

Le concept de vente haussière est simple: les pièces sont transférées des mains les plus faibles aux mains les plus fortes, et la valeur passe également par des pièces de meilleure qualité. Je vous ferai savoir quand il y aura des ventes baissières mais je ne l’ai pas encore vu cette année. – Zhu Su (@zhusu) 26 avril 2021

Après que la liste de Coinbase se soit avérée être un événement de “ vente de l’actualité ”, le prix du Bitcoin est tombé en dessous des moyennes mobiles de 100 jours pour la première fois depuis début octobre. Ceci, comme nous l’avons signalé, une fois de plus, JPMorgan a exprimé son inquiétude face au risque de voir l’élan à la hausse.

Pendant ce temps, pour la première fois, la banque offrirait un fonds Bitcoin géré activement à ses clients privés avec NYDIG comme fournisseur de garde. Un grand changement pour la banque de 3 billions de dollars dont le PDG Jamie Dimon a qualifié Bitcoin de fraude en 2017.

«Si vous êtes assez stupide pour l’acheter, vous en paierez le prix un jour», avait-il dit à l’époque, un ton qui s’est ensuite tourné vers le bitcoin n’est «pas ma tasse de thé» l’année dernière.

Le dernier effondrement des prix a conduit à l’appel de Bitcoin à entrer dans un marché baissier du grand public, seulement pour eux de noter que BTC et Ether ont rebondi et sont maintenant en route vers de nouveaux ATH car «les investisseurs ont profité des niveaux les plus bas dans 7 semaines pour revenir sur les paris, la réduction des États-Unis reste lointaine. »

«Le monde passe de centralisé à décentralisé; si vous croyez en ce thème, cela signifie que la baisse est une excellente opportunité d’achat », a déclaré vendredi Michael Sikorsky, PDG de Copia Wealth Studios. «La volatilité a toujours créé des opportunités, et les gens continuent d’être surpris par les nouveaux sommets mois après mois et année après année.»

Bitcoin / USD BTCUSD

53 826,5124 3 902,427,25%

Volume 60,81 b Changement 3902,42 $ Ouvert 53826,5124 $ Circulation 18,69 m Cap. De marché 1,01 t

ANTY

