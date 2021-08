Bitcoin en ce moment : un aperçu de l’après-Covid-19

17 août 2021 18:04 UTC

| Actualisé:

17 août 2021 à 18:05 UTC

Par Clark

La pandémie de covid-19 a été perturbante. De nos interactions quotidiennes à l’infrastructure financière, sa perturbation a été ressentie dans tous les secteurs. La technologie Blockchain relevait également du même spectre de troubles induits par le covid.

Blockchain a été une présence native maintenant. Cela a également poussé les gens à investir dans le bitcoin en raison des incertitudes entourant le marché boursier. Ces personnes ont soutenu et attendu avec appréhension de voir où cette feuille de route financière les mène. Ce qui s’est passé en raison de ces investissements, c’est que la valeur du Bitcoin a augmenté, leur laissant un bénéfice net à collecter.

Des experts de poids comme Yoni Assia, PDG d’eToro, l’un des plus grands écosystèmes d’investissement social au monde, lors d’un entretien avec Coin Journal, ont expliqué que le marché fiduciaire et le marché de la cryptographie se mobilisaient ensemble lorsque la panique pandémique a commencé.

eToro a également connu une augmentation de 77% du nombre de nouveaux inscrits qui souhaitaient investir immédiatement dans Bitcoin. Donc, cela pourrait être la meilleure opportunité pour vous de profiter de la volatilité de Bitcoin et d’investir dans boussole bitcoin.

La mise en œuvre de la technologie blockchain sur les différents marchés verticaux, en particulier autour de la chaîne d’approvisionnement, a contribué à la popularité de Bitcoin.

Par exemple, M. Jerry Chan, PDG de TAAL, un fournisseur de services de blockchain de BSV, a noté que les sociétés pharmaceutiques ont commencé à utiliser une version évolutive de la technologie de blockchain Bitcoin pour surveiller les tests et les dossiers de vaccination. D’une manière qui peut être utilisée pour valider des données ou des statistiques soumises à l’Organisation mondiale de la santé.

C’est une montée d’ici

L’avenir du paiement s’oriente vers le spectre numérique. Et avec la pandémie en toile de fond, le montant numérique semble s’être brillamment ajusté aux nouvelles normes. À la suite de telles perturbations, PayPal transfère ses investissements vers des produits de blockchain et de crypto-monnaie.

Cette décision est justifiée, étant donné que PayPal a facilité l’investissement de la population générale dans Bitcoin. Vous n’avez pas besoin d’un compte bancaire pour investir et trader la devise. Au quatrième trimestre de l’année dernière, PayPal a réalisé un énorme bénéfice net de 1,56 milliard de dollars avec une augmentation de 209% par rapport à l’année précédente.

La pandémie a presque entraîné une vague de profonds changements structurels, qui est là pour rester. Et la monnaie numérique est la voie à suivre.

Comment Bitcoin s’est-il protégé de l’inflation?

Contrairement à d’autres actifs comme les monnaies fiduciaires, les valeurs bitcoin sont préservées en raison de leurs nombres fixes. La conception de la blockchain est conçue pour avoir un nombre statique de pièces pouvant être extraites, ne laissant aucune place à une crise économique.

En raison de l’isolation économique de Bitcoin, il est resté stable au cours des deux derniers mois de 2020. La valeur a culminé à la mi-février avec 10 367,53 $ et a subi une baisse de 4 994,70 $ à la mi-mars. Les experts ont émis l’hypothèse que ce comportement erratique était à peine corrélé à la pandémie. Ils ont expliqué que cela est dû à un phénomène appelé Halving.

La réduction de moitié se produit soit lorsque 210 000 blocs sont extraits, soit tous les quatre ans. Ce phénomène se produit lorsque les 210 000 premiers blocs sont extraits et que le mineur reçoit une récompense de 50 Bitcoins. Cependant, la personne qui exploite le 210 001e bloc obtient la moitié du prix, soit 25 bitcoins. La réduction de moitié se produit en raison du nombre fixe de bitcoins, se produisant tous les quatre ans jusqu’en 2140.

La division par deux est fondamentale pour vérifier le nombre de blocs en circulation. Même lorsque la réduction de moitié se produit, la valeur du Bitcoin fluctue rarement ou le fait dans une mesure estimée malgré les fluctuations financières du fiat. Naturellement, Bitcoin est une option prévisible et plus sûre pour investir pour les investisseurs à la recherche d’opportunités en période d’instabilité économique.

Un autre aspect de Bitcoin qui ajoute à sa position privilégiée est sa portabilité. Vous savez que vous pouvez même utiliser Bitcoin pour payer des choses à travers le monde sans vous soucier des taux de conversion.

Trois facteurs fondamentaux contribuent à l’essor de Bitcoin, à savoir l’investissement alternatif et plus sûr, le sentiment social et l’idéologie. Ces trois points combinés vers la solution apparente, c’est-à-dire l’économie numérique et l’intérêt croissant du Bitcoin pour cet écosystème.

À plus grande échelle, Bitcoin dissout essentiellement le besoin de tout arbitre central. Un réseau de blockchain décentralisé ne sert pas seulement à canaliser de l’argent numérique. La décentralisation modifiera globalement les protocoles bancaires existants.

En raison de la popularité de Bitcoin, les développeurs créent également des applications décentralisées sur la technologie blockchain pour rendre les opportunités d’investissement plus accessibles. Investir dans Bitcoin ne doit pas ressembler à une tentative audacieuse d’essayer un mode de vie alternatif, mais cela doit être aussi normal que d’acheter de l’or ou de garder votre argent dans un casier froid.

Le monde post-Covid est compatible avec Bitcoin.

Plusieurs pays en Chine, au Japon, en Inde et dans l’UE ont été témoins d’un afflux d’investisseurs crypto pendant la pandémie. L’Europe a également montré un intérêt dominant pour les altcoins et les pièces stables.

De nombreux investisseurs craignent que la résidence Bitcoin soit presque permanente, car certains des investisseurs chevronnés ont déjà passé 7 à 8 ans dans échanger des bitcoins. Et la valeur de celui-ci n’est encore témoin d’aucune déclaration.

De nombreux investisseurs commencent à voir Bitcoin comme un renforcement positif pour perturber les secteurs financiers centralisés. De même, le nombre d’investisseurs augmente, ce qui signifie que la valeur du Bitcoin ne fera qu’augmenter.

Dans un monde post-covid, où le concept d’écosystème numérique prend de l’ampleur, Bitcoin peut ouvrir des voies aux institutions, dont l’une peut aider à réduire le nombre d’intermédiaires ou à mettre en place une plate-forme virtuelle de paiements, de négociation et de règlement remplaçant le traditionnel systèmes bancaires.

Les valeurs bancaires ont principalement eu du mal à se remettre de la baisse induite par le covid. C’est également à ce moment que les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, ont signalé une augmentation de leur volume de transactions à travers le monde. Ce changement évident peut également être corroboré par d’autres appréhendant un résultat similaire.

Par exemple, Tom Emmer, un membre du Congrès américain, avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que Bitcoin ait une assise plus solide alors que le monde se remet lentement de cette pandémie. Il a également déclaré que cela ressentirait davantage la nature décentralisée de Bitcoin dans les prochains jours.

Devriez-vous investir dans Bitcoin en ce moment?

Juste pour rétablir ce qui a déjà été dit, l’idée de base est que vous voulez un havre pour votre argent, et puisque l’argent n’est pas à l’abri de l’insolation, vous avez besoin d’investissements alternatifs.

Lorsque la pandémie est en toile de fond, les stimuli financiers vont être nourris. Par exemple, pendant la peste noire, les pièces de monnaie en tant qu’argent avaient accéléré l’acceptation. De même, en tant qu’actif numérique, la crypto-monnaie est la contrepartie la plus proche de l’or, qui a connu une prévalence accélérée dans cette pandémie.

De temps en temps, les investisseurs traditionnels reconnaissent le sérieux du Bitcoin. Ce processus a été utile pour infiltrer le seuil institutionnel, ce qui n’a pas été équitable pour l’adoption de Bitcoin.

Bitcoin est prêt à augmenter sa valeur. Niall Fergurson explique l’ascension du Bitcoin dans son livre “The Ascent of Money”. Il note que si tous les millionnaires mondiaux détenaient 0,2% de leurs actifs en BTC, son prix s’arrêterait à 15 000 $, et l’année dernière, il a atteint ce chiffre. De même, alors que de plus en plus de personnes commencent à l’adopter comme un actif avec une place respectable dans leur portefeuille financier, l’ascension est imminente.

Mais on peut affirmer que l’évaluation de Gold est plus que celle de Bitcoin. L’année dernière, le chiffre mondial de l’or s’élevait à 10 000 milliards de dollars au lieu des 350 milliards de dollars de Bitcoin. La chose la plus importante est de se rappeler que la nature de Bitcoin est d’avoir la rareté à l’intérieur. Alors que tout sur Internet peut sembler saturé, Bitcoin sera toujours une exception.

Je pense que c’est peut-être le bon moment pour vous de profiter pleinement de l’investissement dans Bitcoin.

Emballer

Il y a eu des critiques sensationnelles concernant les fluctuations sauvages que prend la valeur de Bitcoin. Cette imprévisibilité le rend risqué en tant qu’actif, mais cette critique ressort surtout du fait de ne le voir que comme un actif échangeable. Bitcoin est aussi quelque chose qui est soutenu par un écosystème où il y a une offre et une demande. Assez ironiquement, ces investisseurs traditionnels qui se portent garants des monnaies fiduciaires ne sont pas à l’abri des écarts centralisés.

Toutes ces critiques déformées vous embrouilleront avec plus de spéculations. Mais la vérité est que ce sont des critiques qui découlent d’une profonde ignorance. Lorsqu’il y a un manque fondamental de comprendre ce qu’est une monnaie numérique est, vous vous sentirez découragé de savoir ce que c’est.

Les investisseurs qui ont été témoins de ce phénomène fourniraient autrement une vision plus transparente de cet actif. Tout actif numérique décentralisé a toujours une valeur immense et peut être détenu par consensus.

Tout cela mis à part, Bitcoin, comme tout autre actif, comporte des risques. Mais avec la sensation qui a accroché tout le monde au Bitcoin, le mieux que vous puissiez espérer est de rechercher des rachats institutionnels ou un écosystème en pleine croissance autour de cette monnaie numérique.

Cela peut encore sembler un pari, mais la bulle Bitcoin n’éclatera pas de sitôt. Et si tel est le cas, cette pandémie a fait de Crypto-monnaie sa solidarité indispensable en offrant une alternative à l’infrastructure financière existante.

Clark

Chef de la technologie.