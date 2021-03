Bitcoin en hausse de 1370%, Ethereum ⋆ Crypto new media

Source: Adobe / fesenko

Cela fait un an depuis le tristement célèbre Black Thursday (heure des États-Unis) / Black Friday (heure UTC) – l’un des événements les plus «droppes» de l’histoire de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et altcoins. Et la première crypto au monde a parcouru un long chemin depuis.

Dans la nuit (heure UTC) du jeudi 12 mars au vendredi 13 mars 2020, les marchés de la cryptographie sont devenus très sanglants. L’accent était mis sur la crypto numéro un en termes de capitalisation boursière qui avait brusquement plongé de manière abrupte – environ 40%. Il est passé du niveau de 9 000 USD à moins de 5 000 USD et, à un moment donné, même à moins de 4 000 USD.

Récapitulatif de cette journée l’année dernière. pic.twitter.com/F92YUT8ljk – Documenter Ethereum 🧾 (@DocumentEther) 12 mars 2021

De nombreux initiés du secteur, analystes, chercheurs et de nombreux autres en dehors de l’industrie – ont tous donné leurs idées sur ce qui s’était passé, pourquoi cela aurait pu se produire, et se sont rendus sur des sites de réseautage social, des articles de recherche et des articles de blog pour partager ce qu’ils s’attendent à voir ensuite. .

Nic Carter, associé d’une société de capital-risque Castle Island Ventures a déclaré que cette perte marquait la deuxième plus grande perte en une journée de l’histoire de Bitcoin, tandis que la société d’analyse cryptographique Glassnode a révélé que plus de la moitié de tous les bitcoins en circulation étaient détenus à perte, pour la première fois en plus d’un an.

Dans la foulée de cet événement massif, il y a eu des ventes importantes d’altcoins, notamment ethereum (ETH), XRP et litecoin (LTC). Et peu de temps après, le statut de valeur refuge de la BTC a été remis en question.

Vijay Ayyar, responsable du développement commercial chez Crypto Exchange Luno, a déclaré à l’époque que «les investisseurs se détournent de tout actif risqué». Alors que le BTC est comparé à l’or en tant qu’actif refuge, «il est très sous-pénétré et est davantage considéré comme un actif risqué à détenir à ce stade», a-t-il ajouté. Jonathan Leong, PDG de la fintech BTSE, a également fait valoir qu ‘«il est difficile de considérer le bitcoin comme une valeur refuge pour le moment», tandis que le négociant en crypto Alex Krüger a déclaré que le bitcoin se négociait comme «l’exact opposé» d’une valeur refuge.

Pourtant, Ross Middleton, directeur financier de l’échange décentralisé DeversiFi, a noté que BTC montrera «ses références de valeur refuge» à plus long terme, tandis que Mike Novogratz a fait valoir que le crash avait défini «le récit du bitcoin comme réserve de valeur […] il y a 12 à 18 mois », ajoutant que« nous allons devoir traverser cela, puis nous devrons reconstruire la confiance. »

Mettre le blâme

Échange de crypto BitMEX était l’un des endroits où le monde de la cryptographie s’est penché pour la première fois après le crash, la bourse ayant interrompu les échanges au milieu de la tempête en raison d’un prétendu «problème matériel» chez un fournisseur de services cloud. BitMEX a nié les théories qui ont entouré cela.

$ BTC il y a un an sur BitMEX. aka le crash flash Corona. – BitBit.FullCent (@BitBitCrypto)

Des pannes ont été constatées le Coinbase, Gémeaux, et Huobi ainsi que.

Cabinet d’analyse de marché Crypto Métriques des pièces, cependant, a constaté que les mouvements de prix étaient probablement principalement attribuables à des détenteurs à court terme et relativement nouveaux.

Mais que faire ensuite?

Mais les perspectives n’étaient pour la plupart pas aussi pessimistes qu’on pourrait le penser. Quelques jours à peine après le crash, il y avait un sentiment généralement positif autour du bitcoin.

Yakov Barinsky, PDG d’une société d’investissement HASH CIB, a considéré que la vente était prévisible compte tenu de la situation générale des marchés mondiaux causée par le début de la pandémie COVID-19 – mais qu’elle est temporaire pour BTC. Aussi, Johnson Xu, alors analyste en chef à l’agence de données et de notation de jetons TokenInsight, a considéré que le plongeon avait été «motivé par un comportement irrationnel fort», et que des niveaux plus sains sont à venir. George McDonaugh, cofondateur de la société d’investissement blockchain KR1 plc, a déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les marchés de la cryptographie maintiennent leur trajectoire globale à la hausse.

En outre, beaucoup, comme le consultant en affaires blockchain Lee Jong Cheol, ont vu cette baisse comme une opportunité potentielle pour les gens d’acheter (plus) de BTC. Quelques jours après le crash, le rapport de Glassnode a montré que hodlers en moyenne, accumulent à nouveau des bitcoins.

Cela dit, il y avait ceux qui pensaient que le marché était au plus bas, et d’autres qui n’étaient pas aussi convaincus. Certains ont dit que tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée, d’autres chutes sont à prévoir. Mais personne ne pouvait dire avec certitude dans quelle mesure le BTC pourrait chuter s’il continuait à baisser.

Et cela a conduit à la discussion du récit brisé. Certains, comme l’analyste de crypto-actifs Glen Goodman, ont commenté que la rupture de la BTC à travers une ligne de tendance à la hausse a si dramatiquement endommagé le moral des taureaux de Bitcoin et le récit de 100000 USD. Le récit haussier serait mort si la BTC franchissait le niveau de 1150 USD, a-t-il déclaré.

Mais les bitcoiners semblaient relativement optimistes quant à l’avenir, beaucoup déclarant que ceux qui voulaient vendre l’avaient déjà fait et que la baisse n’était qu’une période que le marché devait traverser.

Retour et au-delà

Après avoir atteint 3858 USD sur Coinbase, Bitcoin a commencé à récupérer ses pertes dès le lendemain. Après quelques hauts et bas plus petits, BTC a commencé à tirer à la hausse déjà la semaine suivante.

Début mai, il a atteint 9900 USD, le Cryptoverse attendant la pause de 10000 USD. Bientôt, août a apporté des sauts à 12000 USD et, depuis octobre, la BTC a connu des rassemblements majeurs.

Cela l’a conduit à 40 000 USD en janvier de cette année et à son niveau record actuel de 58 642 USD (par Coingecko.com) en février. Vendredi matin à 9h31, il s’échange à 56 646 USD, en hausse de 3,4% en un jour et de 20,5% en une semaine.

Cela représente une augmentation d’environ 1370% par rapport au point le plus bas de l’année dernière.

Source: bitinfocharts.com

Pour le mettre encore plus en perspective, BTC a maintenant plusieurs fois chuté et augmenté plus que les 4000 USD – 5000 USD qu’il était tombé à ce jour fidèle – mais son prix est si élevé qu’il n’y a pratiquement aucune réaction à la différence.

De plus, selon Coinpaprika, la capitalisation boursière de la BTC était de 145,2 milliards de dollars le 12 mars de l’année dernière, chutant à 88 milliards de dollars le lendemain, alors qu’elle s’établit à 1,044 milliard de dollars aujourd’hui.

Alors que les milliers de dollars de baisses sont désormais moins visibles, le Cryptoverse célèbre les progrès de Bitcoin en une seule année et semble optimiste à ce sujet à la fois à court et à long terme. «Il y a un an aujourd’hui, 3 858 USD. Si vous lisez ceci, il est fort probable que vous ayez réussi à traverser le crash, en hausse de 53 000 $ en un an, et nulle part sauf en haut !! HODL ON !!! » a posté un rédacteur.

Certains se souviennent du Black Thursday / Friday comme «une bonne journée pour acheter», affirmant qu’ils sont entrés aux niveaux inférieurs et ont vu de gros retours sur leur investissement.

Pour beaucoup d’autres, la journée a été beaucoup plus stressante. WhalePanda, investisseur populaire de la BTC décrit il s’agit de «ma journée de trading la plus douloureuse et la plus stressante de ma vie», subissant «une grosse perte» mais ne faisant pas exploser tout le compte – ajoutant que «la gestion des risques est tout».

Et apparemment, certaines questions très discutées ont reçu une réponse. «Beaucoup se sont demandé si BTC était un atout de paradis il y a un an aujourd’hui. La réponse devrait être claire maintenant », mentionné Binance PDG Changpeng Zhao.

Il y a un an aujourd’hui, apocalyptique,#BTC est passé de 8000 $ à 3775 $#BNB est passé de 16 $ à 6,34 $ Aujourd’hui:#BTC: 56 700 $ (15x)#BNB: 280 $ (44x) Il y a plus d’opportunités aujourd’hui qu’il n’y en avait dans le passé. Il y aura plus d’opportunités à l’avenir. Pas de conseils financiers. pic.twitter.com/fCOPmtZOFP – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 12 mars 2021

Pendant ce temps, l’ETH et les principaux altcoins sont également devenus verts. L’ETH, par exemple, est passé de 97 USD, auquel il avait chuté le 13 mars, à son plus haut niveau historique de 2035 USD le 20 février, et au niveau actuel de 1784 USD. Depuis le 13 mars, il a augmenté de plus de 1 739%.

Source: bitinfocharts.com

Il y a 1 an aujourd’hui $ ETH est passé de 200 $ à 100 $ en une seule journée, ce qui $ ETH opportunité d’achat d’une vie. – AnthonΞ Sassano | sassal.eth 🏴 (@ sassal0x) 12 mars 2021

____

Plus de réactions des vétérans du jeudi noir:

La douleur. – Nick Chong (@ n2ckchong) 12 mars 2021

__

il y a 1 an pic.twitter.com/8CArguqcZ8 – Darren Lau (@Darrenlautf) 12 mars 2021

__

Sur la deuxième photo, je pense à tout le poids que cette photo produira dans un an: ‘) – Tom Schmidt (@tomhschmidt)

__

__

L’histoire ne se répète pas. Mars 2020 n’est pas mars 2021. Si vous cherchez des raisons d’avoir peur, vous les trouverez. Je rejette vos cris de plongeon. – Kyle Davies (@ kyled116) 12 mars 2021

____

