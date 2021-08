Bitcoin en “phase de capitulation”, toujours fixé à 500 000 $ ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin est toujours à la hausse malgré les baisses récentes et les prévisions ne se sont pas ralenties. Si quoi que ce soit, ils sont devenus encore plus importants. La célèbre PDG d’ARK Invest Cathie Wood a toujours été optimiste sur Bitcoin. Plus tôt dans l’année, le PDG avait donné ce que certains appelleraient une prédiction optimiste pour l’actif. Mais pour Wood, ce n’est pas trop optimiste. Interrogée sur sa prédiction, Wood a expliqué qu’elle et son entreprise restaient fidèles à la prédiction.

La prédiction précédente de Cathie Wood avait vu le PDG établir une prévision future du prix de l’actif à 500 000 $. Soulignant les indicateurs du marché, Wood a souligné qu’ils “suggèrent tous que nous sommes dans une phase de capitulation, ce qui est un très bon moment pour acheter. Quel que soit l’actif. Cela montre que quel que soit le prix actuel de Bitcoin, le PDG le considère toujours comme une opportunité d’achat.

Doubler la prédiction

Wood a déclaré à Bloomberg dans une interview que la société restait fidèle à sa conviction pour l’avenir de l’actif numérique. La prévision élevée des prix futurs ne semble pas perturber le PDG, pas plus que le prix actuel.

Bien que les niveaux de bitcoins soient actuellement élevés, ce n’est un secret pour personne que le prix des actifs numériques est encore loin d’atteindre 500 000 $. Néanmoins, Cathie Wood maintient toujours cette prédiction. Interrogé sur la prédiction, le PDG a déclaré: “Oui, notre conviction est aussi élevée.” En référence au travail effectué par l’analyste crypto de son entreprise, Wood a déclaré à propos des prévisions: «Nous le faisons. Je le fais », lorsqu’on lui a demandé si elle et son entreprise respectaient toujours les prévisions.

Prix ​​BTC à la traîne de 47 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Wood a également pris le temps de commenter l’impact environnemental de l’extraction de bitcoins. “Cependant, la seule chose qui a changé ici, ce sont les préoccupations environnementales concernant le bitcoin, en particulier, qui ont poussé des gens comme Elon Musk à se retirer et à dire:” Woah, laissez-moi m’assurer que je comprends cela. “” C’est en référence à la société de Musk, Tesla, supprimant la possibilité de payer avec bitcoin, après l’avoir mise en œuvre seulement environ un mois auparavant, citant les impacts environnementaux de l’exploitation minière comme principale raison.

ARK Invest Bitcoin Investissement.

La société de Wood, ARK Invest, a un intérêt direct dans le tristement célèbre Grayscale Bitcoin Trust. Au moment d’écrire ces lignes, la société détient actuellement plus de 7 millions d’actions de la fiducie. L’entreprise a lentement augmenté sa participation dans la confiance au fil du temps. Il y a un mois, ARK Invest a racheté 2,14 millions d’actions de la fiducie, injectant 10,8 millions de dollars supplémentaires dans Grayscale.

La PDG Cathie Wood est bien connue pour prendre des paris risqués en matière d’investissement, qui ont généralement fonctionné en faveur de ses clients. Il n’est donc pas surprenant que Wood ait porté son attention sur un atout considéré comme un pari risqué. Mais à toutes fins utiles, Wood n’investit pas dans Bitcoin à court terme. Au contraire, l’entreprise est là pour le long terme, car Wood voit l’actif atteindre 500 000 $ dans les années à venir.

