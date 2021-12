Bitcoin est à la traîne alors qu’Ether OI vise un nouvel ATH alors que l’ETH/BTC dépasse 0,08

ETH/BTC a dépassé 0,080 pour tester la ligne de tendance supérieure pour la troisième fois au cours de la dernière année. Il a atteint 0,0835 pour marquer le premier jour de décembre.

Une poussée importante ici place l’ETH/BTC dans un espace libre pour atteindre 0,12, vu pour la dernière fois en janvier 2018.

ETH/BTC a fait preuve d’une force considérable ces derniers temps, ce qui est logique étant donné qu’Ether surpasse généralement BTC sur les marchés haussiers.

Alors que le prix de l’éther a atteint 4 785 $, l’Internet ouvert (OI) sur les contrats à terme a atteint près de 13 milliards de dollars, contre 10,72 milliards de dollars ce week-end. OI est encore un peu en deçà de 14,66 milliards d’ATH le 10 novembre.

Comme toujours, Binance est en tête de l’OI à 2,88 milliards de dollars, suivi de FTX à 2,55 milliards de dollars, Bitfinex à 1,60 milliard de dollars, Bybit à 1,54 milliard de dollars, OKEx à 1,32 milliard de dollars et CME à 1,17 milliard de dollars, selon Skew.

Contrairement à la forte hausse d’Ether, Bitcoin est resté bloqué à environ 57 000 $ et son OI est donc de 23 milliards de dollars, ajoutant seulement 260 millions de dollars en un peu plus de deux jours par rapport aux 2,26 milliards d’Ether. Mais il reste solide tout en étant à 25,4% de OI ATH à 28,85 milliards de dollars.

Alors que Binance est également en tête ici avec 5,82 milliards de dollars, CME a capturé la deuxième place avec 3,87 milliards de dollars en OI.

Le marché CME a augmenté à plus de 19,3 % de tous les intérêts ouverts à terme, soit presque le double de la domination de 10 % au début de septembre.

D’autres échanges importants incluent FTX, qui a 3,43 milliards de dollars en OI, suivi par Bybit 3,32 milliards de dollars, OKEx 1,99 milliard de dollars et Deribit 1,43 milliard de dollars.

Alors que CME a gagné des parts de marché, une fois la force dominante sur le marché des dérivés cryptographiques, Bitmex a perdu sa part de marché. La vague d’intérêt institutionnel et un changement remarquable dans le sentiment de la cryptographie ont stimulé à la fois les marchés au comptant et les marchés dérivés, ce dernier subissant une augmentation de 5x en volume.

Bitmex, l’échange qui a été le pionnier du futur perpétuel du Bitcoin, a vu son volume de dérivés passer de 12 milliards de dollars par semaine en novembre 2020 à seulement 9 milliards de dollars. Dans le même temps, les volumes FTX et Binance ont quintuplé au cours de la même période, selon le dernier rapport hebdomadaire de Kaiko.

