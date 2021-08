Bitcoin est bon mais je choisirais l’or à tout moment – Ray Dalio – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

Le président de Bridgewater Associates, le milliardaire Ray Dalio, a publiquement exprimé son opinion sur Bitcoin sur l’or, affirmant qu’il est toujours optimiste sur BTC mais a un fort penchant pour l’or.

Dans une interview avec CNBC le 4 août, l’investisseur milliardaire a confirmé posséder une “très petite quantité” de Bitcoin, mais a maintenu qu’il irait toujours pour l’or s’il devait choisir entre les deux. Il a dit:

« Si vous me mettez une arme sur la tempe et que vous dites : ‘Je ne peux en avoir qu’une. Je choisirais l’or.

Dalio a en outre expliqué qu’il considérait Bitcoin comme de l’or numérique, ce qui reste un moyen important de diversifier le monde de l’investissement numérique. Il ajouta:

“Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier le portefeuille, et Bitcoin est quelque chose comme un or numérique.”

L’investisseur milliardaire a été un taureau d’or à long terme, avec son fonds spéculatif Bridgewater qui aurait investi plus de 400 millions de dollars dans des investissements dans l’or au deuxième trimestre de 2021. Auparavant, en 2019, il aurait écrit sur LinkedIn que l’ajout d’or peut aider à équilibrer un investissement portefeuille de manière à réduire les risques et à augmenter le rendement.

Pour l’instant, il semble très attiré par l’or, dont il est convaincu qu’il est plus résistant et qu’il constitue une couverture naturelle contre l’inflation. De manière favorable, les banques centrales détiennent actuellement plus de 35 000 tonnes métriques, ce qui équivaut à environ un cinquième de tout l’or jamais extrait.

Bien que Dalio reste passionné par les actifs cryptographiques, il a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à l’incertitude de la crypto-monnaie.

Dalio avait auparavant lancé un avertissement sévère aux investisseurs concernant une éventuelle réglementation plus stricte des actifs cryptographiques qui se sont intensifiés jusqu’à présent. Il a également mis en garde contre une éventuelle interdiction aux États-Unis, tout comme elle l’a fait pour la propriété d’or à la fin des années 1930. Dalio a estimé qu’il y aurait une “chance raisonnable” que la crypto-monnaie phare soit interdite par le gouvernement fédéral.

Dans ce contexte, il est resté prudent vis-à-vis du Bitcoin mais insiste toujours sur le fait qu’il le souhaite dans son portefeuille à des fins de diversification :

« Dans l’ensemble, je ne sais pas si Bitcoin va monter ou descendre. Je pourrais discuter des deux côtés de cela.

Fait intéressant, l’investisseur a également déclaré qu’il préférerait acheter du Bitcoin plutôt que des obligations garanties par le gouvernement lors d’un entretien lors de la conférence de consensus sur la crypto en mai.

Dans un rapport connexe, un autre milliardaire de haut niveau était récemment apparu en public pour diffuser ses réflexions sur Bitcoin. Dans une interview accordée à Bloomberg le 2 août, un entrepreneur américain et co-fondateur d’Andreessen Horowitz, le milliardaire Marc Andreessen, a déclaré que Bitcoin était “l’une des choses les plus étonnantes que j’ai jamais vues” et une “percée technologique fondamentale”.

Cependant, ses commentaires ont révélé qu’il était plus enthousiasmé par le système décentralisé sur lequel Bitcoin est installé. Dans le même contexte, il a affirmé que “beaucoup des personnes les plus intelligentes de l’informatique se lancent dans ce domaine”, ajoutant qu’il représentait “un nouveau type de système financier” où les gens peuvent nouer des relations de confiance dans un environnement non fiable.

Le précieux métal jaune s’échange à 1 812 $ l’once, ayant perdu 4,4 % depuis le début de l’année. D’autre part, la crypto phare oscille au-dessus de 40 000 $, après avoir grimpé de 35% sur la même période au moment de la publication, selon CoinMarketCap.