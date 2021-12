Bitcoin est de retour au-dessus de k et Ether, 100 alors que le marché des crypto-monnaies passe au vert

Pour marquer le début de la dernière semaine de 2021, le marché de la crypto profite des greens.

Après le week-end calme, lundi, la capitalisation boursière totale de la crypto a augmenté de 2,8% pour atteindre 2,550 milliards de dollars.

Au milieu de ces verts, Bitcoin est remonté au-dessus de 50 000 $ à environ 51 480 $. Mais la principale crypto-monnaie est toujours en baisse de près de 26% par rapport à son sommet historique de 69 000 $ début novembre.

1) Des fonds supplémentaires se lancent dans le jeu du Nouvel An.

Cette fois, recentrez-vous sur BTC, car un grand fonds achète une bande de Jan14 52-56k Calls x1200 autour de 49,5k spot, juste avant un pic > 50k.

Ensuite, les spreads d’appels de Jan7 50-54k et de mars 50-70k ont ​​été achetés, et maintenant juste avant l’exp Dec31 51k Calls x500. pic.twitter.com/oplAHPS0hI – Deribit Insights (@DeribitInsights) 24 décembre 2021

Quant à Ether, il oscille autour de 4 100 $ tandis que l’ETH / BTC est juste en dessous de 0,08, en baisse par rapport à un sommet pluriannuel de 0,0885 observé plus tôt ce mois-ci et avant fin février 2018. ETH 1,21% Ethereum / USD ETHUSD 4 098,82 $

Cependant, les plus gros gagnants de ce tour ont été Kadena, Stacks, Uniswap, Amp, Elrond, Monero, Aave, Theta et Cardano, qui ont augmenté de 10 % à 20 % au cours des dernières 24 heures.

KDA 15,60% Kadena / USD KDAUSD 16,14 $

Pendant ce temps, au cours de la semaine dernière, les jetons de finance décentralisée (DeFi) ont augmenté avec Near, Fantom, Aave, Kadena, Sushi et Cosmos, en tête avec des gains de 40 à 70 %.

Cette semaine, on pourrait s’attendre à une certaine volatilité alors que les principaux échanges de crypto-monnaie, notamment Binance, Huobi et MEXC, fermeront les canaux fiat-to-crypto de la Chine le 21 décembre, comme ils l’ont communiqué précédemment.

Si le volume commence à augmenter pendant le rallye, pas haussier Signifie que mkt rencontre des vendeurs, beaucoup de munitions des acheteurs sont dépensées Ne préféreriez-vous pas voir le prix flotter sans volume ? Personne n’est prêt à vendre, les acheteurs sont moins prompts à manquer d’argent – bihedge (@bit_hedge) 26 décembre 2021

Prix ​​des pompes Bitcoin

Une entreprise technologique thaïlandaise a également plus que triplé sa part depuis qu’elle a dévoilé son expansion dans l’exploitation minière de Bitcoin fin juillet. L’action de Jasmine Technology Solution a grimpé de près de 7 000 % depuis le début de l’année.

« La forte réponse des investisseurs a dépassé nos attentes », a déclaré le président Soraj Asavaprapha dans une interview.

« Il y a un optimisme optimiste envers notre nouvelle direction, même si ce n’est que le début. »

Jusqu’à présent, la société n’a généré que 8 BTC à partir de ses 325 machines minières depuis le début des opérations. Soraj s’attend à ce que l’année prochaine soit encore plus active car elle prévoit d’investir environ 3,3 milliards de bahts (98,3 millions de dollars) dans 7 000 nouveaux appareils.

Les entreprises minières seront rentables tant que le prix du bitcoin se maintiendra au-dessus de 30 000 $, a déclaré Soraj, ajoutant que les revenus de l’exploitation minière de Bitcoin représenteront 80% de leur chiffre d’affaires total d’ici la fin de l’année prochaine.

Offrir du Bitcoin

Le quart-arrière de la NFL Mac Jones a également annoncé qu’il avait offert du Bitcoin à 12 de ses coéquipiers comme cadeau de Noël.

Ces coéquipiers incluent Ted Karras, David Andrews, Trent Brown, Yodny Cajuste, Yasir Durant, James Ferentz, Shaq Mason, Mike Onwenu, Alex Redmond, Justin Herron, Will Sherman et Isaiah Wynn sont devenus des Bitcoiners pour la première fois.

Jones, qui joue pour les New England Patriots dans la Ligue nationale de football, a déclaré qu’il faisait des recherches sur la crypto-monnaie depuis un certain temps maintenant et a contacté un autre ancien de l’Alabama et le PDG de Bitcoin Magazine, David Bailey.

« J’étudie le Bitcoin depuis un certain temps maintenant. Cette année, je savais que je devais donner du Bitcoin à mes coéquipiers.

Pour cela, Jones a utilisé le fournisseur de services Bitcoin Swan private, dont le PDG a déclaré dans un communiqué que la mission de l’entreprise est de « créer 10 millions de nouveaux Bitcoiners ».

