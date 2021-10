Bitcoin est déjà en hausse de 12% en Uptober au milieu de la faiblesse du marché boursier

À partir du mois autour de 44 000 $, le prix du Bitcoin a atteint 49 300 $ dimanche soir. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 47 650 $ avec un volume de transactions de 26 milliards de dollars.

La tendance à la hausse de vendredi de la semaine dernière du prix de Bitcoin était le plus gros gain quotidien depuis juillet, qui a également été observé dans d’autres actifs cryptographiques. Après avoir atteint 3 490 $, l’Ether se situe actuellement autour de 3 330 $.

Corrélation ETH et #BTC sur un mois = 93% : septembre a été dominé par les développements macro. pic.twitter.com/UEYm0uxIn6 – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 4 octobre 2021

Au cours de la semaine dernière, les plus gros gagnants sont AXS, en tête des gains avec 137%, puis OMG 100%, OHM 52%, QTUM 48%, XTZ 38%, OKB 38%, dYdX 37% et LUNA 35%. Certains autres gagnants décents au cours des dernières 24 heures incluent ALGO 14%, SHIB 9%, ENJ 8,5% et HOT 7%.

La capitalisation boursière totale est maintenant de retour autour de 2,2 billions de dollars.

Le fait que Bitcoin s’accroche à la hausse de 12% du prix de la principale crypto-monnaie peut avoir considérablement modifié sa configuration technique, a déclaré Fundstrat de Tom Lee. Selon les stratèges de Fundstrat, la cassure “semble techniquement importante”.

“Les prix ont éclipsé les sommets hebdomadaires ainsi que les tendances à la baisse sur un mois”, ont-ils déclaré. Alors que les tendances sont devenues négatives le mois dernier, “la décision de vendredi est très positive pour aider à résoudre cette consolidation”.

Il est donc logique que Fundstrat soit haussier et regarde vers le haut pour ses prochains niveaux clés. “Le premier objectif à la hausse se situe aux sommets de septembre à 52 956 $, puis 64 895 $”, ont déclaré les stratèges.

L’effet micro et macro

Cette dernière augmentation du prix de Bitcoin pourrait être alimentée par une courte compression d’une partie du marché, selon le co-fondateur de JST Capital Todd Morakis et Jonathan Cheesman, responsable des ventes OTC et institutionnelles à l’échange de dérivés cryptographiques FTX.

Selon Joseph Edwards, responsable de la recherche chez Enigma Securities, le pic de volume sur l’échange de dérivés cryptographiques était un moteur possible des mouvements. Sur le marché à terme, Bitcoin avait une position courte nette de -883, la plus petite depuis la mi-août.

Après le brutal septembre – qui était historiquement attendu et la valeur du Bitcoin a chuté de 7,2% – au milieu des inquiétudes concernant la pression réglementaire croissante en Chine et aux États-Unis, octobre ressemble de plus en plus à Uptober.

Selon viewbase, sous l’influence de la supervision chinoise, les entrées et sorties de Bitcoin ont considérablement changé au cours du mois dernier : Binance (+7 043 BTC), Bitfinex (+4 870 BTC), Coinbase (+122 BTC) ; Huobi (-13 903 BTC), Ou Yi (-5 872 BTC), Gateio (-95 BTC). pic.twitter.com/e7vufmHl2j – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 4 octobre 2021

Techniquement, “le rallye a également préservé une dynamique positive à moyen terme” grâce à l’indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile, a déclaré Katie Stockton de Fairlead Strategies LLC dans une note. Mais en même temps, elle voit un signal de contre-tendance provenant d’un autre cadre technique, les indicateurs DeMark, qui pourrait empêcher le suivi en mouvement.

“Nous nous sentirions plus à l’aise de passer à un biais haussier à court terme une fois ce signal invalidé – ce qui, dans notre travail, nécessiterait deux clôtures au-dessus de 48 800 $”, a-t-elle déclaré.

Après avoir négocié latéralement pendant des semaines, le marché était particulièrement excité la semaine dernière, la Réserve fédérale Jerome Powell déclarant qu’elle n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies.

Cela « combiné à la faiblesse du marché boursier et au mois d’octobre étant une période typiquement haussière pour les marchés de la cryptographie, pourrait signaler un changement vers le trading à risque sur les marchés de la cryptographie au cours des prochaines semaines, alors que les investisseurs recherchent des rendements dans des marchés non traditionnels. actifs », a déclaré Leah Wald, directrice générale du gestionnaire d’actifs cryptographiques Valkyrie Investments.

Cependant, le dollar a fait preuve de force, atteignant un nouveau sommet en 2021 à 94,5 le 30 septembre et actuellement à 93,84. L’USD se dirige vers sa meilleure semaine depuis juin, ce qui pourrait poser problème pour les prix de la crypto.

Dans l’ensemble, la saisonnalité et les fondamentaux du marché positifs permettent au marché de la cryptographie de se préparer à des gains substantiels au quatrième trimestre, qui a souvent enregistré de solides performances.

