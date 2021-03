Bitcoin est désormais «  trop important pour être ignoré  », déclare Deutsche Bank

La capitalisation boursière de Bitcoin (BTC) de 1 billion de dollars et le potentiel de croissance continue ont rendu la crypto-monnaie «trop importante pour être ignorée», selon les analystes de la Deutsche Bank.

Deutsche Bank Research, la filiale de recherche financière du géant bancaire mondial Deutsche Bank, a publié un rapport consacré exclusivement au Bitcoin, intitulé «The Future of Payments: Series 2 Part III. Bitcoins: l’effet de la fée Clochette peut-il devenir une prophétie auto-réalisatrice? »

Dans l’étude de 18 pages, Deutsche Bank Research décrit les caractéristiques de base du Bitcoin et analyse les principaux moteurs de la croissance historique de ses prix en un actif de 1 billion de dollars.

Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​suggéré que le prix du Bitcoin «pourrait continuer à augmenter» tant que les gestionnaires d’actifs et les entreprises continueront d’entrer sur le marché. La firme a souligné que les banques centrales et les gouvernements «comprennent maintenant que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont là pour rester» et devraient donc commencer à les réglementer d’ici la fin de 2021.

Malgré sa valorisation à la hausse, la croissance de Bitcoin en tant que classe d’actifs pourrait être entravée par sa négociabilité et sa liquidité «encore limitées», a averti Deutsche Bank Research. « Le vrai débat est de savoir si la hausse des valorisations à elle seule peut être une raison suffisante pour que le bitcoin évolue vers une classe d’actifs, ou si son illiquidité est un obstacle », ont déclaré les analystes.

Le Bitcoin devrait «rester ultravolatile» à court terme, ont conclu les analystes de la Deutsche Bank, prévoyant un tournant pour Bitcoin dans les «deux ou trois prochaines années» alors qu’un consensus sur son avenir pourrait émerger.