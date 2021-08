Bitcoin est devenu plus gros lors de la conférence ‘B Word’ Crypto new media

Publicité





Au milieu de greens étouffants et de gains positifs, Bitcoin a reçu une secousse supplémentaire d’optimisme le mois dernier, à la suite des résultats de la conférence B-word. D’Elon à Dorsey, l’événement a réuni la crème de la crème de la cryptographie, et ils ont fait des étincelles brillantes en se frottant les esprits sur des sujets centrés sur les flaques passées de Bitcoin, la voie actuelle et les perspectives d’avenir. Voici quelques réactions des principaux acteurs de l’industrie à propos de l’événement :

Ulrik K.Lykke, directeur exécutif, ARK36 :

“L’événement principal d’hier de” The ₿ Word “a suscité un sentiment positif lorsque Cathie Woods, Jack Dorsey et Elon Musk ont ​​discuté des mérites du bitcoin. Les commentaires tenus, en particulier ceux de Musk, ont dû donner de l’espoir à tous les taureaux à l’écoute. Du point de vue des investisseurs, Musk confirmant publiquement sa propre exposition à Bitcoin et à Ethereum pour la première fois, tout en déclarant également que SpaceX détient également Bitcoin dans son bilan, redonne confiance à Musk en tant que défenseur de Bitcoin. Musk a également déjà été fortement critiqué pour avoir une opinion trop simpliste sur la consommation d’énergie de Bitcoin, et c’était agréable de l’entendre partager des réflexions supplémentaires sur la question. Ses commentaires d’hier ont montré qu’il s’était éduqué davantage et qu’il en était venu à comprendre que le débat sur l’énergie n’est pas aussi noir et blanc que les gens le prétendent.

Le débat d’hier a sans aucun doute réconforté les marchés, car nous avons vu le prix du bitcoin augmenter considérablement en prévision et à la suite du débat. Cependant, le jury ne sait toujours pas si cette étincelle positive apportera suffisamment de confiance pour changer la direction des marchés. Les investisseurs doivent rester attentifs au risque et se rendre compte que cela pourrait en effet ne pas suffire à infléchir la dynamique baissière actuelle. »

Ruud Feltkamp, ​​PDG de Cryptohopper :

“Le niveau de 30 000 $ pour Bitcoin est psychologiquement une frontière forte, il n’était donc pas surprenant que le prix ait considérablement rebondi. Il a également été boosté par Elon Musk et Tesla, qui ont annoncé qu’ils accepteraient à nouveau le Bitcoin, ce qui est très tactique maintenant que le prix est “bas”. Il est intéressant de noter à quel point cette course haussière ressemble à celle de 2017. Si ce cycle haussier suit le même schéma, nous devrions être près du fond et voir bientôt un fort rebond au-dessus de 50 000 $.

Kirill Suslov, PDG de TabTrader :

«Nous avons assisté à un rebond à partir d’un niveau psychologique avec les volumes les plus élevés de tout le mois de juillet. La volatilité est autocorrélée, nous verrons donc plus d’action dans les prochains jours, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse. »

La plus grande conclusion de l’événement de la semaine dernière est la confirmation de la spéculation de longue date selon laquelle Tesla est susceptible (ou peu probable) de conserver toutes ses pièces et d’en accumuler davantage. Détestez-le ou aimez-le, l’influence d’Elon dans l’espace est toujours indéniablement importante et il se sent maintenant comme une famille complète avec sa confession d’approbation longtemps réservée.

BTC s’élevait à 38 193 $ au moment de la rédaction.