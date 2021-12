Bitcoin est gratuit et juste mais pas progressif

À proprement parler, Bitcoin est pour tout le monde. J’aime considérer ce réseau décentralisé comme un type de bien public – c’est un grand livre ouvert auquel tout le monde peut ajouter, tout le monde peut accéder, tout le monde peut participer. (Je le fais.) C’est plus grand que n’importe quel individu, entreprise ou gouvernement. Dans cette mesure, Bitcoin est l’un des réseaux monétaires les plus justes – peut-être les plus justes – aujourd’hui.

