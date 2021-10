Bitcoin est haussier jusqu’à preuve du contraire, déclare le meilleur stratège en cryptographie – Voici son niveau d’invalidation pour BTC

Un trader et stratège en cryptographie largement suivi dit qu’il est optimiste sur Bitcoin (BTC) jusqu’à ce que l’action des prix lui prouve qu’il a tort.

Dans une nouvelle session de stratégie, le trader pseudonyme DonAlt a déclaré que BTC est actuellement confronté à une zone de faible résistance au cours de la semaine, car le plus grand actif cryptographique continue de s’échanger au-dessus de 50 000 $.

« Pour moi, vous pouvez affirmer que c’est un [resistance at $60,000]. Mais pour moi, cela a été testé tellement de fois… Je pense qu’il y a de bonnes chances que nous soyons vérifiés ici pendant un certain temps, mais je ne pense pas que cela va tenir à long terme. Je vais donc rester haussier jusqu’à ce que je voie une faiblesse. En ce moment, je ne vois pas vraiment trop de faiblesse. Donc [I’m] haussier jusqu’à preuve du contraire.

En regardant le calendrier quotidien, DonAlt dit que le ciel est clair pour BTC.

« En ce moment, au quotidien [timeframe], il n’y a plus de résistance à mon avis, ce qui est plutôt bien. Tant que nous détenons les 50 000 $ inférieurs, même les délais courts semblent stupidement haussiers. »

Quant à ce qu’il lui faudrait pour changer ses perspectives haussières sur BTC, DonAlt dit qu’une correction de 20% par rapport à la valeur actuelle de Bitcoin de 54 675 $ serait suffisante pour renverser sa position.

«Tout ce qui précède ici est haussier à mon avis. Donc, tout ce qui dépasse 44 000 $ et c’est assez loin maintenant. Cette invalidation n’a pas changé… Si vous commencez à redescendre là-bas, vous avez des bas (40 000 $) qui ont été testés [a] tas de fois. Je ne pense pas que cela tiendrait à nouveau.

